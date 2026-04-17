Drugoligowiec odsunął trenera od pracy. 19 dni temu podpisał 2,5 letni kontrakt

PressFocus Na zdjęciu: Zagłębie Sosnowiec

Zagłębie Sosnowiec zwolniło kolejnego trenera

Zagłębie Sosnowiec przez długie lata kojarzyło się z dość solidnymi występami na poziomie Betclic 1. ligi. Dwa lata temu spadli oni jednak na trzeci poziom rozgrywkowy i obecnie walczą, aby na nim pozostać. Na ostatnim etapie tego sezonu sytuacja drużyny wydaje się być wręcz dramatyczna i wszystko wskazuje na to, że pozostanie w Betclic 2. lidze będzie wielkim sukcesem, a być może nawet gra w barażach o utrzymanie tak będzie rozpatrywana.

To, że w klubie dzieje się źle zdają się doskonale wiedzieć kibice, którzy są zrozpaczeni obecną sytuacją i decyzjami podejmowanymi przez właścicieli oraz zarząd. Kolejny przykład pewnego absurdu dostaliśmy dzisiaj. Zagłębie Sosnowiec bowiem poinformowało, że odsunięty od pracy z pierwszym zespołem został Grzegorz Bąk. Szkoleniowiec przejął zespół po Wojciechu Łobodzińskim, ale wydawało się, że jest tylko opcją na jakiś czas. Tymczasem jednak 29 marca klub poinformował, że Bąk podpisał nowy, 2,5 letni kontrakt.

Sosnowiczanie na swojej stronie pisali wówczas: Grzegorz Bąk, Łukasz Matusiak i Dawid Ryndak podpisali kontrakty z Zagłębiem i będą prowadzić pierwszy zespół do 30 czerwca 2027 roku. Cóż, przynajmniej ten pierwszy nawet nie zbliżył się do tej daty. Dziś bowiem został zwolniony. Dokładnie po 19 dniach od podpisania mimo wszystko długiego kontraktu.

– Dziękujemy trenerowi Grzegorzowi Bąkowi za zaangażowanie i wsparcie pierwszej drużyny. Dalszą pracę trener będzie kontynuował w strukturach Klubu, w naszej Akademii – powiedział Piotr Polczak, dyrektor sportowy Zagłębia Sosnowiec w oficjalnym komunikacie. Media już ostatnio wskazywały potencjalnych następców trenera Bąka.

Zobacz także: Kolejny klub zainteresowany Pululu! Mógłby liczyć na ponad milion euro rocznie