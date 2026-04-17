Arsenal czy Manchester City? Guardiola wprost o szansach na tytuł

Manchester City zagra z Arsenalem w meczu, który może zdecydować o mistrzostwie Anglii. Pep Guardiola zasugerował wprost, że jeśli Kanonierzy wygrają, będzie po wszystkim.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City – Arsenal, czyli mecz w ramach 33. kolejki Premier League, którego stawką jest mistrzowski tytuł. Obecnie sytuacja w tabeli wygląda tak, że Kanonierzy wyprzedzają Obywateli o 6 punktów. Natomiast podopieczni Pepa Guardioli mają o jedno spotkanie mniej niż drużyna Mikela Artety. W przypadku zwycięstwa w zaległym starciu oraz kompletu punktów w bezpośredniej rywalizacji oba zespoły zrównają się liczbą punktów. Wtedy o losach tytułu może zdecydować bilans bramek.

Przed arcyważnym meczem z Arsenalem na konferencji prasowej Pep Guardiola ocenił szanse na tytuł. Jasno zasugerował, że jeśli Londyńczycy wygrają bezpośredni mecz, wszystko zostanie rozstrzygnięte. Dodał także, że ich terminarz do końca sezonu jest fatalny.

„Jeśli przegramy, to tak będzie po wszystkim” – powiedział otwarcie Pep Guardiola, cytowany przez profil City Xtra.

„Sześć meczów to dużo. Nasz terminarz powiedziałbym, że jest fatalny: Everton na wyjeździe, Bournemouth na wyjeździe, Aston Villa na koniec u siebie, Burnley, Crystal Palace i Brentford” – dodał trener Man City.

Guardiola pracuje z Manchesterem City od 2016 roku. Coraz częsciej pojawiają się w mediach informacje, że po zakończeniu sezonu ustąpi ze stanowiska. Podobno został nawet wybrany jego następca, a ma nim zostać Enzo Maresca, czyli były trener Chelsea.