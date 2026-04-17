Pogoń Szczecin – Lech Poznań: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Przed nami potyczka między ekipą Portowców a drużyną Kolejorza. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Szczecinie już w nadchodzącą sobotę, czyli 18 kwietnia, o godzinie 20:15.

Pogoń Szczecin – Lech Poznań, typy i przewidywania

W ramach 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy dojdzie do ciekawej potyczki – Pogoń Szczecin podejmie Lecha Poznań w spotkaniu drużyn o zupełnie różnych celach na obecny sezon. Przed tą serią gier zespół Portowców ma na swoim koncie 37 punktów i zajmuje 12. miejsce w tabeli, natomiast ekipa Kolejorza z dorobkiem 46 oczek plasuje się na 1. pozycji w stawce.

Gospodarze walczą o spokojne utrzymanie oraz poprawę swojej lokaty, podczas gdy goście bronią pozycji lidera. To zapowiada interesujące starcie o dużej wadze. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Szczecinie już w najbliższą sobotę, 18 kwietnia o godzinie 20:15.

W tym spotkaniu stawiam na zwycięstwo Lecha Poznań, który prezentuje zdecydowanie większą jakość oraz skuteczność w aktualnej kampanii. Uważam, że podopieczni Nielsa Frederiksena wywiozą ze Szczecina komplet punktów. Mój typ: wygrana Lecha Poznań.

Pogoń Szczecin – Lech Poznań, sytuacja kadrowa

W meczu Pogoni Szczecin z Lechem Poznań ekipa gospodarzy będzie musiała radzić sobie bez Rajmunda Molnara, Jose Pozo oraz Linusa Wahlqvista. W zespole gości zabraknie natomiast Alexa Douglasa, Gisliego Thordarsona, Radosława Murawskiego, Kornela Lismana i Taofeeka Ismaheela. Tak więc obie drużyny mierzą się z brakami kadrowymi.

Pogoń Szczecin – Lech Poznań, ostatnie wyniki

Pogoń Szczecin w dwóch ostatnich kolejkach PKO BP Ekstraklasy wygrała 2:0 z Piastem Gliwice oraz przegrała 0:2 z Legią Warszawa, prezentując nierówną formę. Lech Poznań w tym samym okresie dwukrotnie zremisował – 3:3 z GKS-em Katowice i 0:0 z Jagiellonią Białystok – przez co nie udało mu się zbudować trochę większej przewagi w ligowej tabeli.

Pogoń Szczecin – Lech Poznań, historia

Bezpośrednia rywalizacja Pogoni Szczecin z Lechem Poznań w ostatnim czasie częściej układa się po myśli poznaniaków. W pięciu poprzednich spotkaniach drużyna Kolejorza odniosła bowiem trzy zwycięstwa, zespół Portowców wygrał raz, a jedno starcie zakończyło się remisem. To pokazuje lekką przewagę Lecha nad Pogonią w opisywanej konfrontacji.

Pogoń Szczecin – Lech Poznań, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem sobotniego pojedynku są goście, którzy marzą o obronie tytułu mistrzowskiego. Kurs na wygraną Pogoni Szczecin wynosi około 2.90, typ na zwycięstwo Lecha Poznań to mniej więcej 2.25, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.50.

Pogoń Szczecin Lech Poznań 2.90 3.50 2.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 kwietnia 2026 11:26

Pogoń Szczecin – Lech Poznań, przewidywane składy

Pogoń: Cojocaru – Loncar, Keramitsis, Szalai, Borges – Ulvestad, Acosta – Agger, Greenwood, Mukairu – Angielski

Lech: Mrozek – Pereira, Mońka, Milić, Gurgul – Kozubal, Gholizadeh, Rodriguez, Bengtsson – Patrik Walemark, Mikael Ishak

Pogoń Szczecin – Lech Poznań, transmisja meczu

Spotkanie między Pogonią Szczecin a Lechem Poznań rzecz jasna będzie dostępne w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Mecz w ramach 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, a także w serwisie CANAL+ online. Zawody skomentują Michał Mitrut i Adam Szała. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Szczecinie już w sobotę, 18 kwietnia o godzinie 20:15.

