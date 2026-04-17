Platek mógł przejąć Wisłę. Ostatecznie trafił do Cracovii
Wisła Kraków jest na dobrej drodze, by wreszcie wrócić do Ekstraklasy. Na sześć kolejek przed końcem sezonu zajmuje pozycję lidera pierwszej ligi, a nad trzecim Chrobrym Głogów ma aż dwanaście punktów przewagi. W klubie trwają już przygotowania do przyszłego sezonu w elicie, który będzie oczywiście bardzo wymagający. Biała Gwiazda nie chce być zamieszana jedynie w walkę o utrzymanie.
Wokół Wisły nieustannie wiele się dzieje. Doniesienia o możliwych zmianach właścicielskich wracają praktycznie co roku. Z naszych informacji wynika, że takowe są prowadzone również teraz – zarówno w kwestii nowych sponsorów, inwestorów, jak i również sprzedaży klubu. W tym momencie za projekt odpowiada oczywiście Jarosław Królewski, który nie zgodzi się na to, aby ta trafiła w niepewne ręce.
Szef Wisły odpowiedział na wpis jednego z użytkowników platformy X, który zasugerował, aby klub przejął Robert Platek, obecny właściciel Cracovii. Królewski ujawnił, że był taki temat w przeszłości, ale propozycja została odrzucona.
To najprawdopodobniej dobre wieści dla Wisły. W Cracovii od kilku miesięcy dzieje się źle – po zwolnieniu Mateusza Dróżdża z funkcji prezesa zespół gra poniżej oczekiwań. Dodatkowo z klubu odszedł Jarosław Gambal, chwalony szef działu skautingu. Pasy są jeszcze zamieszane w walkę o utrzymanie w Ekstraklasie.