Wisła Kraków regularnie jest łączona ze zmianami właścicielskimi. Jarosław Królewski ujawnił, że w przeszłości był nią zainteresowany Robert Platek, obecny właściciel Cracovii.

Platek mógł przejąć Wisłę. Ostatecznie trafił do Cracovii

Wisła Kraków jest na dobrej drodze, by wreszcie wrócić do Ekstraklasy. Na sześć kolejek przed końcem sezonu zajmuje pozycję lidera pierwszej ligi, a nad trzecim Chrobrym Głogów ma aż dwanaście punktów przewagi. W klubie trwają już przygotowania do przyszłego sezonu w elicie, który będzie oczywiście bardzo wymagający. Biała Gwiazda nie chce być zamieszana jedynie w walkę o utrzymanie.

Wokół Wisły nieustannie wiele się dzieje. Doniesienia o możliwych zmianach właścicielskich wracają praktycznie co roku. Z naszych informacji wynika, że takowe są prowadzone również teraz – zarówno w kwestii nowych sponsorów, inwestorów, jak i również sprzedaży klubu. W tym momencie za projekt odpowiada oczywiście Jarosław Królewski, który nie zgodzi się na to, aby ta trafiła w niepewne ręce.

Szef Wisły odpowiedział na wpis jednego z użytkowników platformy X, który zasugerował, aby klub przejął Robert Platek, obecny właściciel Cracovii. Królewski ujawnił, że był taki temat w przeszłości, ale propozycja została odrzucona.

Była taka opcja ale podziękowaliśmy.



Serdeczności. — Jarosław Królewski (@jarokrolewski) April 16, 2026

To najprawdopodobniej dobre wieści dla Wisły. W Cracovii od kilku miesięcy dzieje się źle – po zwolnieniu Mateusza Dróżdża z funkcji prezesa zespół gra poniżej oczekiwań. Dodatkowo z klubu odszedł Jarosław Gambal, chwalony szef działu skautingu. Pasy są jeszcze zamieszane w walkę o utrzymanie w Ekstraklasie.