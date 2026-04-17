Na te pozycje Wisła szuka piłkarzy. Wiemy jakie pensje mogą dostać skrzydłowi i napastnik! [MECZ TYGODNIA]

Przed Wisłą Kraków frekwencyjny mecz sezonu, czyli starcie z Ruchem na Superauto.pl Stadion Śląski. "Biała Gwiazda" ma ogromne szanse na awans do Ekstraklasy, a działacze myślą również o nowych rozgrywkach. Goal.pl poznał listę życzeń krakowskiego klubu i pensje jakie może zaofeorować nowym piłkarzom.

Fenomen na skalę Europy

Ruch Chorzów i Wisła Kraków znów to zrobią. Mecz przyjaźni przyciągnie na Superauto.pl Stadion Śląski ponad 50 tysięcy widzów, co jak na pierwszą ligę jest fenomenem nie tylko na skalę Polski, ale i Europy. Kibice obu drużyn już pokazują formę na poziomie Ekstraklasy, a co z piłkarzami?



Wisła jest już niemal pewna awansu, ale i Ruch ma szansę, poprzez baraże. W Wiśle tradycyjnie dużo się dzieje, zarówno w kwestiach boiskowych, jak i w kuluarach.

Oczywiście, „Biała Gwiazda”, podobnie jak większość innych klubów, przyszykowała już listę pozycji, na ktorych będzie chciała dokonać wzmocnień. Kiedy wcześniej pytaliśmy w środowisku kogo szuka Wisła, odpowiedź była, że transfery są możliwe praktycznie na wszystkich pozycjach.

Dziewięć priorytetowych pozycji

Natomiast, gdy przyjrzeliśmy się bliżej sprawie, okazuje się, że jako priorytet zaznaczonych jest dziewięć pozycji. To właśnie na nie położony będzie główny nacisk jeśli chodzi o transfery „in”. Kogo więc Wisła szuka w pierwszej kolejności?

Zaczynając od tyłu… Lider 1. ligi chce sprowadzić tego lata bramkarza. Kibice „Białej Gwiazdy” nawołują do tego od dłuższego czasu i klub ma pod tym względem takie samo zdanie. Można więc spodziewać się na Reymonta nowego golkipera jeszcze przed startem Ekstraklasy.

W linii defensywnej też są określone potrzeby. Wisła chce sprowadzić dwóch środkowych defensorów i lewego obrońcę. Co do pomocy, to krakowski klub poszukuje defensywnego pomocnika. Do tego chętnie ofensywny pomocnik.

Skrzydłowi też się pojawią

Na tym jednak nie koniec. Wisła chce wzmocnić skrzydła i szuka zarówno lewoskrzydłowego jak i prawoskrzydłowego. A na jakie pensje mogą liczyć nowi skrzydłowi? Z naszych informacji wynika, że to kwota między 10 a 14 tysięcy euro miesięcznie plus VAT.

„Biała Gwiazda” rozgląda się również za napastnikiem. Tu sytuacja jest jasna. Niekwestionowanym liderem linii ataku jest Angel Rodado, który dochodzi do zdrowia po operacji barku. Gorzej wygląda sytuacja z Jordim Sanchezem. Hiszpan też ma uraz, a jego umowa obowiązuje tylko do końca sezonu.

Jeśli obcokrajowiec, to (najlepiej) z UE

Tak czy inaczej Wisła chce nowego napastnika i według naszej wiedzy jest mu w stanie zaoferować między 12 a 16 tysięcy euro miesięcznie plus VAT.



W przypadku cudzoziemców, co naturalne, najchętniej widziani będą gracze mający obywatelstwo Unii Europejskiej, ponieważ utrzymanie piłkarza spoza UE jest znacznie droższe. Oczywiście, idealnie jeśli piłkarze nie byliby zaawansowani wiekowo. Priorytet to zawodnicy poniżej 28 roku życia.