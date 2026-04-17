Liverpool zarzucił sieć na marokańskiego stopera. To wielki talent

Abdelhamid Ait Boudlal uchodzi za bardzo duży talent. Chrapkę na sprowadzenie 20-letniego stopera ma między innymi Liverpool - informuje dziennikarz Ekrem Konur.

Liverpool podczas najbliższego letniego okienka transferowego najprawdopodobniej wzmocni swój skład. Ekipa z Anfield Road nie prezentuje się najlepiej w obecnym sezonie, dlatego władze angielskiego klubu mogą zwiększyć rywalizację na kilku pozycjach. Jedną z nich jest środek obrony, ponieważ wciąż niepewna pozostaje przyszłość Ibrahimy Konate, a Virgil van Dijk ma już 34 lata i powoli zbliża się do końcowej fazy swojej bogatej kariery.

Z tego powodu Liverpool uważnie monitoruje rynek w poszukiwaniu nowego stopera. W planach 20-krotnych mistrzów Premier League jest sprowadzenie młodego oraz utalentowanego defensora, który będzie pasował do długoterminowej strategii.

W ten schemat idealnie wpisuje się Abdelhamid Ait Boudlal, który według informacji Ekrema Konura, znalazł się pod obserwacją Liverpoolu. Anglicy muszą jednak liczyć się z konkurencją ze strony Borussii Dortmund, Lipska, Ajaksu Amsterdam oraz AS Monaco.

Ait Boudlal aktualnie występuje w barwach Stade Rennes, do którego przeniósł się w połowie 2024 roku z KACM Marrakech za nieujawnioną kwotę. 20-latek początkowo był wypożyczony do Amiens SC, a od obecnej kampanii odgrywa coraz ważniejszą rolę w zespole z Roazhon Park. W trwającym sezonie rozegrał 16 meczów, zdobył 2 bramki i zanotował 1 asystę. Wartość rynkowa zdolnego zawodnika przekracza 10 milionów euro.