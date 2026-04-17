Chce zostać w Wiśle Kraków na dłużej. „Zakochałem się w tym klubie”

13:34, 17. kwietnia 2026
Sebastian Janus Źródło:  TVP Sport

Julius Ertlthaler jest jednym z najważniejszych piłkarzy Wisły Kraków. Swoją przyszłość widzi właśnie w tym klubie. W rozmowie dla TVP Sport przyznaje, że chciałby tam pozostać na długo.

Obserwuj nas w
fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Julius Ertlthaler

Wisła może na nim polegać. Nie chce odchodzić

Wisła Kraków najprawdopodobniej w przyszłym sezonie będzie grała w Ekstraklasie. Na ten moment utrzymuje pierwsze miejsce w tabeli, a nad trzecim Chrobrym Głogów ma aż 12 punktów przewagi. W klubie trwają już przygotowania do gry w elicie. Władze mają świadomość, że drużyna potrzebuje wzmocnień, aby nie zakończyło się szybkim powrotem do pierwszej ligi. O szczegółach informujemy tutaj.

W najbliższych tygodniach wyjaśni się też przyszłość zawodników, którzy nie mogą być pewni dalszej gry w drużynie. Do tego grona raczej nie należy Julius Ertlthaler – jego umowa obowiązuje do połowy 2027 roku, a obecny sezon w jego wykonaniu jest bardzo udany. Austriak to jeden z liderów ofensywy, o czym świadczą statystyki.

Ertlthaler wierzy, że będzie mu dane grać z Wisłą w Ekstraklasie. Deklaruje nawet chęć pozostania w klubie na znacznie dłużej – jest gotowy przedłużyć kontrakt, jeśli tylko otrzyma taką propozycję.

– Gdyby to zależało ode mnie, bardzo chętnie związałbym się z Wisłą na dłużej. Zakochałem się w tym klubie, w jego fanach, a w szatni nawiązałem liczne przyjaźnie. Zobaczymy, co życie przyniesie, bo czas w futbolu biegnie bardzo szybko. Jestem spokojny. Z przeszłości wiem, że sytuacja może bardzo szybko ulec zmianie – ujawnił pomocnik Wisły Kraków w rozmowie dla TVP Sport.

