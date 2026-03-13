Szalony mecz Wisły Kraków! Rodado bohaterem [WIDEO]

Wisła Kraków sprawiła, że kibice mogli poczuć się jak na kolejce górskiej. Do przerwy prowadzili 1:0, żeby chwilę po wznowieniu drugiej części gry, przegrywać 1:2. Ostatecznie podopieczni Mariusza Jopa wyrwali zwycięstwo, pokonując rywali (3:2).

Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła wyszarpała zwycięstwo. Dublet Angela Rodado

Wisła Kraków po prawie dwóch tygodniach wróciła do rywalizacji w Betclic 1. Lidze. Przypomnijmy, że przed tygodniem mecz wyjazdowy ze Śląskiem Wrocław nie doszedł do skutku. Biała Gwiazda nie pojechała do Wrocławia na znak protestu, ponieważ Śląsk zdecydował, że nie wpuści kibiców krakowskiego zespołu na trybuny stadionu. PZPN ukarał drużynę Mariusza Jopa walkowerem.

Wracając jednak do piątkowych wydarzeń przy Reymonta, Wisła podejmowała u siebie Miedź Legnica w ramach 25. kolejki. Biała Gwiazda szybko przejęła inicjatywę, w czym pomógł gol Angela Rodado. Hiszpan na listę strzelców wpisał się w 9. minucie.

Gospodarze zdobyli bramkę po wrzucie z autu. Piłkę w pole karne zagrał Raoul Giger, którą przedłużył Wiktor Biedrzycki. Finalnie futbolówka spadła pod nogi Rodado, który uderzył z woleja blisko słupka, nie dając bramkarzowi żadnych szans.

Druga połowa rozpoczęła się od bramki Miedzi Legnica. Już osiem minut po wznowieniu gry do wyrównania doprowadził Bartosz Kwiecień. Obrońca gości wygrał walkę o piłkę w powietrzu i po dośrodkowaniu Jakuba Serafina skierował futbolówkę tuż pod spojenie słupka z poprzeczką. Po kilkunastu minutach kibice przy Reymonta nie mogli uwierzyć w to, co widzą. Miedź zdobyła kolejną bramkę, wychodząc na prowadzenie. Wisła nie zamierzała się poddawać, co zostało nagrodzone w 82. i 88. minucie. Najpierw do remisu doprowadził Jordi Sanchez, a następnie na wagę zwycięstwa bramkę zdobył ponownie Angel Rodado.

Po 25. kolejkach Wisła Kraków utrzymała pozycję lidera, powiększając dorobek punktowy do 52 punktów. Miedź Legnica zajmuje 7. miejsce, mając na swoim koncie 38 punktów.

Wisła Kraków 3:2 Miedź Legnica (9′, 88′ Rodado, 82′ Sanchez – 54′ Kwiecień, 65′ Bochnak)