Wisła Kraków i gorący temat kontraktów. Różnice robią wrażenie

Wisła Kraków może wkrótce znaleźć się w centrum dużych zmian właścicielskich. Te już wywołują niepokój w Wieczystej Kraków. Zwłaszcza w kontekście kontraktów zawodników.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Miki Villar

Wisła Kraków w centrum burzy. Pieniądze wszystko komplikują

Wisła Kraków pozostaje w centrum spekulacji dotyczących możliwego zaangażowania Wojciecha Kwietnia, co ma bezpośredni wpływ na sytuację w Wieczystej Kraków. Jak ujawnił dziennikarz Krzysztof Kawa z Przeglądu Sportowego Onet, ewentualne zmiany właścicielskie mogą skomplikować losy wielu zawodników Żółto-czarnych

Jednym z przykładów jest Miki Villar, który według źródła zarabia obecnie w Wieczystej nawet trzykrotnie więcej niż w czasie gry dla Białej Gwiazdy. To sprawia, że potencjalne przenosiny zawodników między klubami lub rozwiązania kontraktów mogą okazać się dużym wyzwaniem finansowym.

Sam Miki Villar w rozmowie z WP SportoweFakty przyznał, że doniesienia medialne mają wpływ na szatnię. Chociaż piłkarze starają się skupiać na swoich obowiązkach sportowych. Podkreślił, że wielu zawodników zastanawia się nad swoją przyszłością. Aczkolwiek obecnie najważniejszym celem pozostaje walka o awans.

Scenariuszy dotyczących dalszych losów drużyny jest kilka. Od możliwych rozwiązań umów po selektywne transfery do Wisły. Każda z tych opcji wiąże się jednak z poważnymi konsekwencjami organizacyjnymi i finansowymi.

Tymczasem Wieczysta nadal liczy się w grze o najwyższe cele. Zespół prowadzony przez Kazimierza Moskala zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi, mając realne szanse na udział w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy.