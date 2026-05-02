Legia odetchnęła po zwycięstwie. Papszun: to jeszcze nie koniec

09:08, 2. maja 2026
Sebastian Janus
Źródło: Legia.net

Legia Warszawa w samej końcówce wywalczyła zwycięstwo w meczu z Widzewem Łódź. Utrzymanie w Ekstraklasie jest już o krok. Marek Papszun przekonuje, jak ważny był to wynik dla jego drużyny.

Marek Papszun
fot. PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Papszun ocenił sytuację Legii. Jeszcze jedna wygrana

Legia Warszawa dopiero w końcówce doliczonego czasu gry przesądziła o losach rywalizacji z Widzewem Łódź. Trafienie Rafała Adamskiego było jedynym i zarazem bardzo cennym, bowiem dało gospodarzom komplet punktów. Legia odskoczyła od strefy spadkowej, a Widzew w niej pozostanie – dodatkowo może nawet spaść za Arkę Gdynia, jeśli ta pokona Lecha Poznań.

Sytuacja Legii stała się więc dosyć komfortowa. W dalszym ciągu nie jest pewna utrzymania, ale wskoczyła na dziewiątą lokatę i ma cztery punkty przewagi nad Widzewem. Marek Papszun jest świadomy, jak wielką ulgę poczuł jego zespół po piątkowej wygranej. Na stołecznej ekipie nie ciąży już tak wielka presja.

– Czuć ulgę, bo sytuacja klaruje się korzystnie, ale to jeszcze nie koniec. Prawdopodobnie wystarczy nam jedno zwycięstwo. Zrobimy wszystko, by wygrać za tydzień w Niecieczy, ale to na pewno nie będzie łatwe. Teraz się cieszymy – widać było reakcję szatni, kibiców, sztabu, pracowników klubu. To było bardzo ważne zwycięstwo – nie wiem, czy nie kluczowe – przekazał Papszun na konferencji prasowej, cytowany przez portal Legia.net.

Legia jest już w zasadzie poza grą o europejskie puchary. Utrzymanie w Ekstraklasie to jej cel na końcówkę sezonu. Ma jeszcze przed sobą starcia z Bruk-Bet Termalicą, Lechią Gdańsk oraz Motorem Lublin.

