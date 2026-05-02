Żużel – gdzie oglądać transmisję? Mecze żużlowe dzisiaj na żywo (02.05.2026)

Żużlowi fani ligowego ścigania w sobotę będą patrzyli na rozgrywki Metalkas 2. Ekstraligi. Odbędą się bowiem dwa mecze. Hunters PSŻ Poznań podejmie H.Skrzydlewska Orła Łódź, a także Innpro ROW Rybnik zmierzy się z ZKS Stal Rzeszów.

Mecze żużlowe dzisiaj na żywo (02.05.2026)

Spragnieni fani żużlowych ligowych emocji w sobotę będą ukontentowani zmaganiami w Metalkas 2. Ekstralidze. W pierwszym meczu tego dnia Hunters PSŻ zmierzy się przed własną publicznością z H.Skrzydlewska Orłem Łódź. Oba zespoły mają coś do udowodnienia. Gospodarze chcą odreagować po ostatnich kiepskich wynikach, a goście potwierdzić, że forma na początku sezonu nie jest dziełem przypadku. Pierwszy bieg zaplanowano na 14:00.

Dużo ciekawiej zapowiada się drugie spotkanie. A w nim Innpro ROW Rybnik ugości na własnym torze ZKS Stal Rzeszów. Zarówno jedni jak i drudzy bardzo słabo weszli w sezon. W kuluarach mówi się, że będą rywalizowali między sobą o miejsce dające utrzymanie w rozgrywkach. Rybniczanie i rzeszowianie mają jednak zdecydowanie większe ambicje i tym meczem będą chcieli trafić na odpowiednią ścieżkę. Początek rywalizacji już o 16:30.

PSŻ Poznań – Orzeł Łódź, transmisja w TV i online

Spotkanie Hunters PSŻ Poznań – H.Skrzydlewska Orzeł Łódź będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Sport 5. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

ROW Rybnik – Stal Rzeszów, transmisja w TV i online

Nadchodząca rywalizacja Innpro ROW-u Rybnik z ZKS-em Stalą Rzeszów obejrzysz zarówno w telewizji, jak i drogą internetową. Transmisja będzie dostępna na antenie Canal+ Sport 5, a także w usłudze Canal+ Online.

