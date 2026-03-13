Obradowała Komisja Do Spraw Rozgrywek PZPN. Walkower w meczu Śląska z Wisłą Kraków! [NOWE INFORMACJE]

13:17, 13. marca 2026 13:52, 13. marca 2026
Piotr Koźmiński
Wokół meczu Śląsk Wrocław - Wisła Kraków wciąż jest bardzo gorąco. W czwartek zebrała się jedna komisja PZPN, a w piątek kolejna. Zapadły pierwsze decyzje.

Dwie komisje PZPN zajmują się sprawą meczu Śląsk - Wisła Kraków
fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Dwie komisje PZPN zajmują się sprawą meczu Śląsk - Wisła Kraków

Dwie komisje badają temat

Mecz Śląsk Wrocław Wisła Kraków wciąż budzi wiele emocji. Przypomnijmy: po tym jak władze Śląska zadecydowały o niewpuszczeniu fanów gości, również drużyna „Białej Gwiazdy” nie wybrała się do Wrocławia.

W efekcie sędzia wyprowadził na boisko tylko jeden zespół, a obrazki z tego nietypowego wydarzenia „rozsiały się” po piłkarskim świecie.

Już wtedy było wiadomo, że sobotnie wydarzenia spowodują duże reperkusje. Sprawą zajęły się dwie komisje PZPN. Pierwsza to Komisja Dyscyplinarna związku, która obradowała w czwartek.

Druga to Komisja Do Spraw Rozgrywek. Wprawdzie Wisła złożyła formalny wniosek o to, aby ta druga komisja wstrzymała się z pracami do wydania werdyktu przez pierwszą, ale tak się nie stało.

Komisja zebrała się o 11:00 i wydała werdykt. „Komisja ds. Rozgrywek PZPN podjęła decyzję o przyznaniu walkowera na niekorzyść Wisły Kraków w związku z meczem 24. kolejki rozgrywek Betclic 1. Ligi w sezonie 2025/2026 pomiędzy Śląskiem Wrocław a Wisłą Kraków. Spotkanie było zaplanowane na 7 marca 2026 r. na godz. 17:30” – czytamy w komunikacie.

Wiśle w tym sezonie ligowym zostało jeszcze pięć wyjazdów. Cztery kluby w tej kwestii jasno się wypowiedziały co do wpuszczenia fanów „Białej Gwiazdy”.

