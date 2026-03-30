Wisła Kraków liczy na powrót napastnika. Mariusz Jop wskazał datę

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Angel Rodado wraca do zdrowia

Wisła Kraków wiosną odniosła zaledwie dwa zwycięstwa, ale wciąż utrzymuje pozycję lidera w rozgrywkach Betclic 1. Ligi. Pomimo problemów w drugiej części sezonu, klub wciąż liczy na swoje gwiazdy, które mają zapewnić utrzymanie sporej przewagi nad resztą stawki.

W ostatnich tygodniach Biała Gwiazda nie zachwyca formą tak jak w pierwszej części kampanii, a kibice zwracają uwagę na skuteczność Angela Rodado. Hiszpański napastnik ma na koncie 21 trafień ligowych. Jednak snajper zmagał się z urazem kolana, który uniemożliwił treningi z zespołem. Napastnik udał się do Hiszpanii, by przejść rehabilitację.

– W mijającym tygodniu rzeczywiście Angela nie było z nami, nie trenował z zespołem. Teraz liczę na to, że od wtorku zacznie już pracować z zespołem. Taki jest plan – mówi Mariusz Jop w „Gazecie Krakowskiej”. Z urazami mierzy się również Jordi Sanchez. 31-latek opuścił mecz z Odrą Opole już w 10. minucie.

– Po rezonansie wyszło, że jest poważniejsze uszkodzenie u Jordiego. Nie chciałbym teraz prorokować. Mam nadzieję, że uda mu się wrócić jak najszybciej. Co to znaczy jak najszybciej? Myślę, że jak to będzie szybciej niż jakieś sześć tygodni, to będzie właśnie szybciej – dodał szkoleniowiec Krakowian. Po przewie reprezentacyjnej Wisła podejmie Górnika Łęczna w ramach 27. kolejki.