De Bruyne pod lupą przed mundialem. Padły bardzo wymowne słowa

Kevin De Bruyne nie ma powodów do narzekań po rozpoczęciu nowego etapu kariery. O sytuacji gwiazdora wypowiedział się selekcjoner Belgii cytowany przez Football Italia.

fot. Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Tuż przed wielkim wyzwaniem. Rudi Garcia ujawnił kulisy sytuacji De Bruyne

Kevin De Bruyne pozostaje jedną z najważniejszych postaci reprezentacji Belgii. W związku z tym każde informacje dotyczące jego formy i samopoczucia są uważnie śledzone zarówno przez kibiców, jak i sztab szkoleniowy. Ostatnio natomiast głos w sprawie doświadczonego pomocnika zabrał selekcjoner Czerwonych Diabłów. Ten zapewnił, że zawodnik dobrze odnalazł się w nowym otoczeniu.

– De Bruyne dobrze sobie radzi w Neapolu. Kibice i miasto są fantastyczni. To nie problem, ale nie chcę na nowo rozpalać kontrowersji wokół mojego poprzedniego doświadczenia. Dla mnie liczy się tylko to, że De Bruyne jest szczęśliwy grając dla Belgii – powiedział Rudi Garcia cytowany przez Football Italia.

Słowa selekcjonera mogą uspokoić belgijskich kibiców przed kolejnymi wyzwaniami reprezentacji. Zawodnik od lat pełni kluczową rolę w drużynie narodowej i pozostaje jednym z najbardziej doświadczonych graczy w kadrze. Jego dyspozycja może mieć ogromne znaczenie w kontekście najważniejszej piłkarskiej imprezy nadchodzących miesięcy.

Reprezentacja Belgii znalazła się w grupie G na mundialu. Zmierzy się z Egiptem, Iranem oraz Nową Zelandią. Zespół Garcii będzie jednym z faworytów do awansu do fazy pucharowej. Tymczasem mistrzostwa świata odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Turniej rozpocznie się 11 czerwca i potrwa do 19 lipca 2026 roku.