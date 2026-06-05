Fabregas chce piłkarza Realu Madryt w Como. Rok temu zachwycił świat

Gonzalo Garcia może zmienić klub i przenieść się do Como 1907 na zasadzie transfer definitywnego. Napastnika Realu Madryt chciałby w swoim składzie Cesc Fabregas - informuje Gianluca Di Marzio.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Gonzalo Garcia celem transferowym Como 1907

Como sensacyjnie, ale całkowicie zasłużenie awansowało do Ligi Mistrzów. Przez cały sezon prezentowali się znakomicie, a w końcówce rozgrywek ligowych wykorzystali słabość Juventusu oraz Milanu, wyprzedzając włoskich gigantów i kończąc Serie A na 4. miejscu. Będzie to pierwszy występ w historii klubu w europejskich pucharach. Cesc Fabregas potrzebuje zatem zdecydowanie szerszej kadry.

Poszukiwania nowych zawodników ruszyły jakiś czas temu. Co chwilę media ujawniają kolejne nazwiska łączone z Como. W kręgu zainteresowań znalazł się piłkarz Realu Madryt, o czym poinformował ceniony dziennikarz Gianluca Di Marzio.

Okazuje się, że pod uwagę brany jest transfer definitywny młodego napastnika, jakim jest Gonzalo Garcia. 22-latek rok temu zachwycił świat, strzelając 4 bramki podczas Klubowych Mistrzostw Świata. Tym samym został królem strzelców rozgrywek.

W trakcie sezonu 2025/2026 często pojawiał się na boisku, ale głównie jako rezerwowy. Uzbierał łącznie 30 spotkań, w których strzelił 8 bramek i zaliczył 3 asysty. Na murawie spędził jednak tylko 1471 minut. Jak sugeruje dziennikarz, Real Madryt nie chce spowalniać rozwoju wychowanka, więc może być otwarty na sprzedaż do Como. Warto dodać, że pomiędzy klubami są doskonałe relacje. W przeszłości włoski zespół kupił z Los Blancos takich graczy jak Nico Paz czy Jacobo Ramon, zapewniając sobie jednocześnie możliwość odkupu.