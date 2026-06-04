Wisła Kraków złożyła ofertę utytułowanemu bramkarzowi. To podstawowy gracz reprezentacji! [NASZ NEWS]

21:50, 4. czerwca 2026 22:15, 4. czerwca 2026
Piotr Koźmiński
Piotr Koźmiński Źródło:  Goal.pl

Wisła Kraków w efektownym stylu awansowała do Ekstraklasy i szykuje kadrę na nowy sezon. "Biała Gwiazda" szuka bramkarza i była bardzo bliska ściągnięcia utytułowanego golkipera. Niestety, przegrała na ostatniej prostej. Oto szczegóły.

Wisła Kraków
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Piotr Front/Alamy Na zdjęciu: Wisła Kraków

Kto do rywalizacji w bramce?

Wisła Kraków awansowała do Ekstraklasy i szykuje zespół na nowe rozgrywki. Kilku piłkarzy przedłużyło kontrakty, kilku się z klubem pożegnało, ale wiele pytań wciąż pozostaje otwartych. Wśród nich jest kwestia bramkarza.

Jak wiadomo, „Biała Gwiazda” szuka golkipera, który rywalizowałby z Patrykiem Letkiewiczem. Z naszych wcześniejszych informacji wynikało, że Wisła interesowała się graczem DAC Dunajska Streda, ale od razu zaznaczaliśmy, że ten piłkarz raczej wyląduje w Slovanie Bratysława. I tak się stało.

Przegrana walka o Litwina

Teraz docierają do nas wieści, że krakowski klub do końca walczył o innego, dużo bardziej utytułowanego golkipera. Z naszych informacji wynika, że Wisła prowadziła bardzo zaawansowane negocjacje z Edvinasem Gertmonasem, 25-krotnym reprezentantem Litwy, podstawowym bramkarzem tej kadry!

30-letni Gertmonas ma na koncie sporo trofeów. Był trzy razy mistrzem Litwy, dwa razy zdobył Puchar Litwy i trzy razy Superpuchar. Był też piłkarzem francuskiego Rennes, z którym sięgnął po Puchar Francji w sezonie 2018/2019.

Ostatnio grał w Rumunii, w drużyne Universitatea Cluj i był uważany za jednego z najlepszych bramkarzy ligi rumuńskiej. Teraz kończył mu się kontrakt, a negocjacje z Wisłą były mocno zaawansowane. Polski klub walczył do samego końca, ale piłkarz ostatecznie wybrał propozycję szwajcarskiego Servette Geneve.

Natomiast co do Wisły, to nie wykluczalibyśmy tego, o czym pisaliśmy już wcześniej. Czyli, że Wisła wciąż jest zainteresowana Axelem Holewińskim, bramkarzem Pogoni Szczecin. Choć w tym temacie nie ma jeszcze ostatecznych rozstrzygnięć.

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