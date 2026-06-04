Arka Gdynia coraz bliżej straty lidera. Chce go kolejny klub z Ekstraklasy

11:11, 4. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Filip Trokielewicz

Arka Gdynia spadła z Ekstraklasy, a na domiar złego może stracić swojego kluczowego piłkarza. Sebastian Kerk nie narzeka na brak zainteresowania. Chce go kolejny klub z Ekstraklasy - informuje Filio Trokielewicz.

Sebastian Kerk
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Sebastian Kerk

Kerk zostanie w Ekstraklasie? Zgłasza się kolejny klub

Arka Gdynia nie zdołała utrzymać się w Ekstraklasie i po zaledwie jednym sezonie znów spadła do pierwszej ligi. Na domiar złego, może mieć problem z zatrzymaniem najlepszych i najbardziej perspektywicznych zawodników. Dużym zainteresowaniem cieszą się młodzi Kamil Jakubczyk i Oskar Kubiak. Być może z drużyną niebawem pożegna się też Sebastian Kerk, lider ofensywy gdynian w minionym sezonie.

Nie ulega wątpliwościom, że bez Kerka o utrzymanie Arce byłoby jeszcze trudniej. 32-latek uzbierał w Ekstraklasie cztery trafienia oraz siedem asyst – w jego przypadku nie chodzi wyłącznie o liczby, bowiem pełnił przede wszystkim rolę rozgrywającego. Z tego względu kilka klubów Ekstraklasy widzi go u siebie. Mowa tu między innymi o Rakowie Częstochowa czy Motorze Lublin.

Do tego grona dołącza również Zagłębie Lubin, o czym informuje Filip Trokielewicz. Leszek Ojrzyński jest dużym zwolennikiem transferu niemieckiego pomocnika. Uważa, że jego drużynie brakuje piłkarza tego typu – rozgrywającego, który cechuje się bardzo dobrym uderzeniem i wykonaniem stałego fragmentu gry.

Kerk ma ważną umowę do 2027 roku, więc mowa tu jedynie o transferze definitywnym. Arka oczywiście chciałaby go zatrzymać, ale wydaje się, że nie będzie stawać na przeszkodzie, o ile sam pomocnik uzna, że zmiana otoczenia będzie dla niego korzystnym rozwiązaniem.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości