Zagłębie Lubin chce utalentowanego gracza z Betclic 1. ligi

Zagłębie Lubin stara się o pozyskanie Szymona Łyczki ze Stali Rzeszów. Umowa tego utalentowanego gracza wygasa wraz z końcem czerwca, ale zainteresowanych jest więcej, o czym donosi Filip Trokielewicz z tygodnika "Piłka Nożna".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Piłkarz Stali Rzeszów na celowniku Zagłębia

Zagłębie Lubin przez dłuższy czas minionego już sezonu jawiło się jako potencjalny czarny koń w walce o najważniejsze cele. Właściwie trzeba przyznać wprost, że postawa podopiecznych Leszka Ojrzyńskiego wielokrotnie zaskakiwała wszystkich śledzących rozgrywki. Niestety, końcówka należała już jednak często do rywali Miedziowych, dlatego też nie zobaczymy ich w eliminacjach europejskich pucharów.

Niemniej aspiracje Zagłębia nadal są spore i klub przygotowuje się już do letnich transferów. Według informacji przekazanych przez Filipa Trokielewicza z tygodnika „Piłka Nożna”, drużyna z Dolnego Śląska poważnie interesuje się pozyskaniem Szymona Łyczki z pierwszoligowej Stali Rzeszów. Utalentowany ofensywny gracz nie może jednak narzekać na brak ofert, szczególnie, że od czerwca będzie do wzięcia za darmo.

W minionym sezonie Szymon Łyczko rozegrał w sumie 31 spotkań, w których zdobył trzy gole oraz zanotował sześć asyst. 20-letni skrzydłowy łącznie w barwach Stali Rzeszów wystąpił już blisko sto razy, wpisując się w tym czasie 11 razy na listę strzelców. Co ciekawe, także 11-krotnie notował ostatnie podanie. Serwis „Transfermarkt” wycenia młodzieżowego reprezentanta Polski na 400 tysięcy euro.

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