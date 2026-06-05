Bayern Monachium nie zwalnia tempa. Dopina dwa duże transfery!

Bayern Monachium pracuje równocześnie nad dwoma transferami. Zdaniem mediów jest bliski sprowadzenia Ismaela Saibariego z PSV Eindhoven oraz Nathaniela Browna z Eintrachtu Frankfurt.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Brown i Saibari o krok od Bayernu

Bayern Monachium nie może być w pełni zadowolony z minionego sezonu – marzył o tryplecie, a zakończyło się jedynie na dominacji na krajowym podwórku. Ekipa Vincenta Kompany’ego zdobyła mistrzostwo oraz Puchar Niemiec, a z Ligą Mistrzów pożegnała się po półfinałowej porażce z Paris Saint-Germain, czyli późniejszym triumfatorem rozgrywek. Teraz Bawarczycy zamierzają się wzmocnić, tak aby kolejne podejście zakończyło się sukcesem.

Pion sportowy zdiagnozował słabości drużyny i ruszył do prac nad transferami. Przez długi czas Bayern interesował się pozyskaniem Anthony’ego Gordona, ale oczekiwania Newcastle United były zbyt duże. Gigant więc się wycofał, a zawodnik ostatecznie dołączył do Barcelony.

Mistrzowie Niemiec dopinają natomiast dwa inne transfery – Fabrizio Romano informuje, że bliski przenosin na Allianz Arena jest Ismael Saibari. Negocjacje z PSV Eindhoven są na finiszu, więc Marokańczyk przejdzie wkrótce testy medyczne w Stanach Zjednoczonych, gdzie w związku z mundialem przebywa ze swoją drużyną narodową.

Do Bayernu ma trafić też rozchwytywany Nathaniel Brown. Lewy defensor uznał, że interesuje go wyłącznie przeprowadzka do rodzimego giganta, dlatego nie rozważa innych opcji. Florian Plettenberg ujawnił, że zawodnik doszedł do porozumienia z klubem. Eintracht Frankfurt oczekuje za niego 60 milionów euro, co będzie jeszcze przedmiotem negocjacji.