Laporta wprost, co zyskała Barcelona na transferze Lewandowskiego

07:43, 21. maja 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Sport.es

FC Barcelona zakończyła sezon zdobyciem drugiego mistrzostwa z rzędu. Joan Laporta podsumował ostatnie miesiące i mocno podkreślił, jak wielkie znaczenie dla klubu miał Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Laporta jasno o Lewandowskim. Barca wiele mu zawdzięcza

FC Barcelona świętowała zakończenie sezonu podczas spotkania w Castelldefels. Po zdobyciu kolejnego mistrzostwa Hiszpanii Joan Laporta rozmawiał z mediami o przyszłości klubu i planach na następne miesiące. Wśród wielu tematów szczególnie mocno wybrzmiały słowa dotyczące Roberta Lewandowskiego.

Prezes Barcelony nie ukrywał, że polski napastnik odegrał ważną rolę w trudnym momencie dla klubu. Laporta przypomniał, że Lewandowski trafił do zespołu wtedy, gdy sytuacja sportowa i organizacyjna była bardzo wymagająca. Zdaniem prezesa wpływ Polaka wykraczał daleko poza wydarzenia na boisku. – Lewandowski jest już częścią herbu Barcy. Zawsze będziemy mu wdzięczni. Dzięki niemu zyskaliśmy wiarygodność sportową i ekonomiczną – powiedział Joan Laporta.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Prezes Barcelony zaznaczył też, że doświadczony napastnik wniósł wiele do samej drużyny. Podkreślił jego rolę w budowaniu zespołu i znaczenie dla szatni. – Przyszedł w bardzo trudnym momencie. Dał bardzo dużo tej grupie i zawsze będziemy mu wdzięczni – powiedział Joan Laporta.

Podczas rozmowy pojawił się również temat kolejnego sezonu i możliwości wzmacniania kadry. Laporta nie chciał odnosić się do konkretnych nazwisk. Dał jednak kibicom jasny sygnał przed kolejnymi miesiącami. – Będziemy mogli sprowadzić zawodników, których potrzebujemy, żeby być bardziej konkurencyjni – powiedział Joan Laporta.

Ostatni mecz sezonu Barcelona rozegra w sobotę przeciwko Valencii na Estadio Mestalla. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 21:00.