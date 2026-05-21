Laporta wprost, co zyskała Barcelona na transferze Lewandowskiego

FC Barcelona zakończyła sezon zdobyciem drugiego mistrzostwa z rzędu. Joan Laporta podsumował ostatnie miesiące i mocno podkreślił, jak wielkie znaczenie dla klubu miał Robert Lewandowski.

Laporta jasno o Lewandowskim. Barca wiele mu zawdzięcza

FC Barcelona świętowała zakończenie sezonu podczas spotkania w Castelldefels. Po zdobyciu kolejnego mistrzostwa Hiszpanii Joan Laporta rozmawiał z mediami o przyszłości klubu i planach na następne miesiące. Wśród wielu tematów szczególnie mocno wybrzmiały słowa dotyczące Roberta Lewandowskiego.

Prezes Barcelony nie ukrywał, że polski napastnik odegrał ważną rolę w trudnym momencie dla klubu. Laporta przypomniał, że Lewandowski trafił do zespołu wtedy, gdy sytuacja sportowa i organizacyjna była bardzo wymagająca. Zdaniem prezesa wpływ Polaka wykraczał daleko poza wydarzenia na boisku. – Lewandowski jest już częścią herbu Barcy. Zawsze będziemy mu wdzięczni. Dzięki niemu zyskaliśmy wiarygodność sportową i ekonomiczną – powiedział Joan Laporta.

Prezes Barcelony zaznaczył też, że doświadczony napastnik wniósł wiele do samej drużyny. Podkreślił jego rolę w budowaniu zespołu i znaczenie dla szatni. – Przyszedł w bardzo trudnym momencie. Dał bardzo dużo tej grupie i zawsze będziemy mu wdzięczni – powiedział Joan Laporta.

Podczas rozmowy pojawił się również temat kolejnego sezonu i możliwości wzmacniania kadry. Laporta nie chciał odnosić się do konkretnych nazwisk. Dał jednak kibicom jasny sygnał przed kolejnymi miesiącami. – Będziemy mogli sprowadzić zawodników, których potrzebujemy, żeby być bardziej konkurencyjni – powiedział Joan Laporta.

Ostatni mecz sezonu Barcelona rozegra w sobotę przeciwko Valencii na Estadio Mestalla. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 21:00.