Manchester City szuka zmiennika dla Haalanda. Pojawiła się opcja z Ligue 1

21:09, 11. maja 2026
Kacper Karpowicz Źródło:  Nicolo Schira

Manchester City rozgląda się za nowym napastnikiem, który pełniłby rolę zmiennika Erlinga Haalanda. Jak się okazuje, trop The Citizens prowadzi do Ligue 1. Na ich radarze znalazł się Matias Fernandez-Pardo z OSC Lille - informuje Nicolo Schira.

Na zdjęciu: Erling Haaland

Matias Fernandez-Pardo łączony z Manchesterem City

Manchester City chciałby w letnim okienku transferowym wzmocnić pozycję napastnika. A w zasadzie sprowadzić zmiennika dla Erlinga Haalanda, którego w zasadzie nie da się wygryźć ze składu. Najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje Nicolo Schira. Otóż The Citizens znaleźli kandydata w Ligue 1. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Matias Fernandez-Pardo, który na co dzień reprezentuje barwy OSC Lille.

Na ten moment utalentowany napastnik jest jedynie obserwowany przez Manchester City. Jeśli The Citizens będą w stanie dać 21-latkowi czas, to z pewnością jest to bardzo interesujący transfer. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii jest niezwykle perspektywicznym zawodnikiem, który już pokazał się z bardzo dobrej strony w rozgrywkach Ligue 1.

Matias Fernandez-Pardo jest ciekawym przypadkiem. Na młodzieżowej arenie międzynarodowej napastnik będzie reprezentować Hiszpanię. 21-latek jednak urodził się w Belgii, a posiada także włoskie korzenie. Zawodnik jeszcze nie podjął decyzji, który w kadrę będzie reprezentował w seniorskiej piłce.

W obecnym sezonie Matias Fernandez-Pardo natomiast rozegrał  40 spotkań w koszulce OSC Lille. Napastnik zdołał ośmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył siedem asyst.

