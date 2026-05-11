Manchester City rozgląda się za nowym napastnikiem, który pełniłby rolę zmiennika Erlinga Haalanda. Jak się okazuje, trop The Citizens prowadzi do Ligue 1. Na ich radarze znalazł się Matias Fernandez-Pardo z OSC Lille - informuje Nicolo Schira.

Manchester City chciałby w letnim okienku transferowym wzmocnić pozycję napastnika. A w zasadzie sprowadzić zmiennika dla Erlinga Haalanda, którego w zasadzie nie da się wygryźć ze składu. Najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje Nicolo Schira. Otóż The Citizens znaleźli kandydata w Ligue 1. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Matias Fernandez-Pardo, który na co dzień reprezentuje barwy OSC Lille.

Na ten moment utalentowany napastnik jest jedynie obserwowany przez Manchester City. Jeśli The Citizens będą w stanie dać 21-latkowi czas, to z pewnością jest to bardzo interesujący transfer. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii jest niezwykle perspektywicznym zawodnikiem, który już pokazał się z bardzo dobrej strony w rozgrywkach Ligue 1.

Matias Fernandez-Pardo jest ciekawym przypadkiem. Na młodzieżowej arenie międzynarodowej napastnik będzie reprezentować Hiszpanię. 21-latek jednak urodził się w Belgii, a posiada także włoskie korzenie. Zawodnik jeszcze nie podjął decyzji, który w kadrę będzie reprezentował w seniorskiej piłce.

W obecnym sezonie Matias Fernandez-Pardo natomiast rozegrał 40 spotkań w koszulce OSC Lille. Napastnik zdołał ośmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył siedem asyst.