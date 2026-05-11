Ruch Chorzów szykuje plan awaryjny. Ważna decyzja przed barażami

20:46, 11. maja 2026
Luka Pawlik
Ruch Chorzów ewentualnych baraży nie będzie mógł rozegrać na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim. Tymczasem portal Bielsko.biala.pl ujawnił, że Niebiescy wybrali już stadion rezerwowy.

Wielkie mecze poza Chorzowem? Ruch podjął ważny krok

Ruch Chorzów nadal liczy się w walce o baraże o awans do PKO BP Ekstraklasy. Na dwie kolejki przed końcem sezonu Betclic 1. Ligi ekipa Waldemara Fornalika ma 50 punktów i wciąż ma realne szanse na przedłużenie sezonu. Tymczasem portal Bielsko.biala.pl przekazał, że klub ustalił już, gdzie rozegra ewentualne mecze barażowe.

Jeśli będzie dane grać Ruchowi w roli gospodarza, to takie spotkanie odbyłoby się na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej, przekonuje źródło. Powodem jest brak dostępności SuperAuto.pl Stadionu Śląskiego, gdzie na przełomie maja i czerwca zaplanowano koncerty Metalliki oraz Dawida Podsiadły.

Baraże o awans do elity zostaną rozegrane 28 i 31 maja. W rywalizacji udział wezmą drużyny z miejsc od trzeciego do szóstego. Niebiescy po zwycięstwie nad GKS-em Tychy (4:0) pozostaje w bardzo dobrej sytuacji. Przed zespołem jeszcze mecze z Miedzią Legnica oraz Zniczem Pruszków.

Jak podajeserwis  Bielsko.biala.pl, działacze Ruchu rozważali również inne obiekty. Klub kontaktował się ze stadionami w Krakowie oraz Gliwicach. W Krakowie pierwszeństwo organizacji spotkań ma Wieczysta Kraków, natomiast obiekt w Gliwicach jest niedostępny z powodu remontu szatni.

Ostatecznie wybór padł na stadion przy ulicy Rychlińskiego w Bielsku-Białej. Według nieoficjalnych informacji była to także najtańsza opcja dla klubu Chorzowa.

