Cracovia nie potrafi uciec od strefy spadkowej. Znów nie wykorzystała szansy

Bezbramkowy remis w meczu Cracovii z Radomiakiem

Cracovia liczyła, że powalczy o górną połowę tabeli, a może i nawet o europejskie puchary. Tymczasem popularne Pasy na trzy kolejki przed końcem rozgrywek miały zaledwie jedno oczko przewagi nad strefą spadkową. Radomiak z kolei po trzech wygranych z rzędu zapewnił sobie bezpieczną pozycję w tabeli i nie musiał oglądać się za siebie. Na Mazowszu tliła się nadzieja, że można jeszcze doskoczyć do rywali, którzy walczą o TOP 5.

Pierwsza połowa była dość ciekawym widowiskiem, choć zabrakło przede wszystkim goli i skończyła się bezbramkowym remisem. Można ją podzielić na trzy fazy. Na początku i końcu przewagę mieli gospodarze. W środku przeważali goście z Radomia. Obie drużyny stworzyły kilka ciekawych sytuacji. Zabrakło im jednak skuteczności pod bramką rywala.

Tuż po zmianie stron Cracovia miała dwie wyśmienite okazje, by objąć prowadzenie. Znów jednak zabrakło precyzji i być może trochę szczęścia. Spotkanie przebiegało podobnie do pierwszej odsłony. Kluczowa natomiast okazała się 60. minuta, gdy Tapsoba został wyrzucony z boiska po brzydkim faulu. Cracovia grając w przewadze z każdą minutą zdobywała większą przewagę i próbowała przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Jednak nieskutecznie.

Cracovia drugi mecz z rzędu grając w przewadze jednego zawodnika nie potrafiła sięgnąć po trzy punkty. Po tym pojedynku ma tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową, zatem przy Kałuży będzie bardzo gorąco aż do ostatniej kolejki.

