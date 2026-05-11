Gorące lato w Krakowie? Wisła planuje przebudowę składu

Wisła Kraków szykuje rewolucję. Latem może dojść do dużych zmian

Wisła Kraków już przygotowuje się do powrotu do PKO BP Ekstraklasy i jednocześnie planuje istotne zmiany w kadrze zespołu. Ekipa Mariusza Jopa zapewniła sobie awans na najwyższy poziom rozgrywkowy na dwie kolejki przed końcem sezonu Betclic 1. Ligi, co otworzyło drogę do przebudowy składu. Jak informuje „Przegląd Sportowy Onet”, w klubie zapadły już pierwsze decyzje dotyczące przyszłości niektórych zawodników.

Władze klubu z Krakowa nie wykluczają szeroko zakrojonych zmian, które mają przygotować zespół do rywalizacji w elicie. Prezes Jarosław Królewski zapowiadał już wcześniej, że beniaminek będzie aktywny na rynku transferowym. Chociaż nie wiadomo jeszcze, czy klub zdecyduje się na ruchy z udziałem zawodników Wieczystej Kraków.

Według ustaleń źródła jednym z piłkarzy, którzy na pewno nie zostaną w Wiśle, jest Ardit Nikaj. Napastnik wypożyczony z albańskiego KF Skenderbeu nie zostanie wykupiony, mimo że w umowie znajdowała się taka opcja. Klub zdecydował również o rozstaniu z Kamilem Brodą. Jego kontrakt nie zostanie przedłużony, a w jego miejsce ma pojawić się nowy bramkarz.

Zmiany mogą objąć także formację defensywną. Z klubem mogą pożegnać się zawodnicy, którym kończą się kontrakty, czyli: Joseph Colley, Wiktor Biedrzycki, Bartosz Jaroch oraz Alan Uryga. Niepewna jest również przyszłość dwóch pomocników: Marca Carbo oraz Jamesa Igbekeme, którzy również znajdują się w gronie piłkarzy z wygasającymi umowami.

Oznacza to, że Wisła przed powrotem do PKO BP Ekstraklasy może przejść znaczącą przebudowę kadry, która ma przygotować zespół do rywalizacji na najwyższym poziomie. Tymczasem przed krakowską drużyna jeszcze dwa mecze ligowe, kolejno z Polonią Warszawa oraz Pogonią Siedlce.