Wieczysta wstrzymana przed kolejnym meczem. Klub ogłosił decyzję

13:53, 10. marca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Wieczysta / Gazeta Krakowska

Wieczysta Kraków miała w najbliższy poniedziałek zmierzyć się z Polonią Bytom w meczu w ramach 25. kolejki Betclic 1. Liga. Ostatecznie spotkanie zostało odwołane.

Piłkarze Wieczystej Kraków
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Wieczysta Kraków z Polonią Bytom zagra w innym terminie

Wieczysta Kraków ze względu na zły stan murawy na ArcelorMittal Park w Sosnowiec oraz zbliżające się spotkanie w ramach Liga Konferencji Europy UEFA z udziałem Raków Częstochowa i ACF Fiorentina nie rozegra w najbliższy poniedziałek meczu ligowego z Polonia Bytom. Klub ogłosił komunikat w tej sprawie.

„Informujemy, że zaplanowane na najbliższy poniedziałek spotkanie 25. kolejki Betclic 1. Liga Wieczysta Kraków – Polonia Bytom zostało odwołane. O nowym terminie meczu poinformujemy wkrótce” – brzmi wiadomość opublikowana przez biuro prasowe beniaminka rozgrywek na platformie X.

Ekipa z Krakowa aktualnie plasuje się na trzecim miejscu w tabeli Betclic 1. Liga, mając 40 punktów na koncie. Do pierwszej Wisła Kraków traci dziewięć oczek. Tymczasem przed przerwą reprezentacyjną Żółto-czarni mają do rozegrania jeszcze jedno spotkanie. Zmierzą się w nim 22 marca w roli gościa ze Stal Mielec.

Nowy termin meczu zależny od Rakowa Częstochowa? W grze dwa scenariusze

Według internetowego wydania „Gazety Krakowskiej” nowy termin rozegrania spotkania Wieczysta – Polonia może być uzależniony od tego, czy Raków Częstochowa awansuje do kolejnej fazy europejskich pucharów. Rozważać można dwa alternatywne terminy, czyli 15 lub 22 kwietnia.

Ogólnie w przyszłym miesiącu krakowian może czekać maraton spotkań, bo na 11–12 kwietnia mają zaplanowane starcie z Ruch Chorzów. Z kolei 18–19 kwietnia oraz 25–26 kwietnia zmierzą się w roli gospodarza odpowiednio z Odra Opole i GKS Tychy.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź