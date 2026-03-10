Wieczysta wstrzymana przed kolejnym meczem. Klub ogłosił decyzję

Wieczysta Kraków miała w najbliższy poniedziałek zmierzyć się z Polonią Bytom w meczu w ramach 25. kolejki Betclic 1. Liga. Ostatecznie spotkanie zostało odwołane.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Wieczysta Kraków z Polonią Bytom zagra w innym terminie

Wieczysta Kraków ze względu na zły stan murawy na ArcelorMittal Park w Sosnowiec oraz zbliżające się spotkanie w ramach Liga Konferencji Europy UEFA z udziałem Raków Częstochowa i ACF Fiorentina nie rozegra w najbliższy poniedziałek meczu ligowego z Polonia Bytom. Klub ogłosił komunikat w tej sprawie.

„Informujemy, że zaplanowane na najbliższy poniedziałek spotkanie 25. kolejki Betclic 1. Liga Wieczysta Kraków – Polonia Bytom zostało odwołane. O nowym terminie meczu poinformujemy wkrótce” – brzmi wiadomość opublikowana przez biuro prasowe beniaminka rozgrywek na platformie X.

Ekipa z Krakowa aktualnie plasuje się na trzecim miejscu w tabeli Betclic 1. Liga, mając 40 punktów na koncie. Do pierwszej Wisła Kraków traci dziewięć oczek. Tymczasem przed przerwą reprezentacyjną Żółto-czarni mają do rozegrania jeszcze jedno spotkanie. Zmierzą się w nim 22 marca w roli gościa ze Stal Mielec.

Nowy termin meczu zależny od Rakowa Częstochowa? W grze dwa scenariusze

Według internetowego wydania „Gazety Krakowskiej” nowy termin rozegrania spotkania Wieczysta – Polonia może być uzależniony od tego, czy Raków Częstochowa awansuje do kolejnej fazy europejskich pucharów. Rozważać można dwa alternatywne terminy, czyli 15 lub 22 kwietnia.

Ogólnie w przyszłym miesiącu krakowian może czekać maraton spotkań, bo na 11–12 kwietnia mają zaplanowane starcie z Ruch Chorzów. Z kolei 18–19 kwietnia oraz 25–26 kwietnia zmierzą się w roli gospodarza odpowiednio z Odra Opole i GKS Tychy.