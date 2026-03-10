GKS Tychy zdecydował. Nowy szkoleniowiec już oficjalnie

GKS Tychy po zakończeniu współpracy z Łukasz Piszczek ogłosił nowego szkoleniowca. Tym razem wybór padł na zagranicznego trenera, który w przeszłości pracował już w Polsce.

fot. APA-PictureDesk / Alamy Na zdjęciu: Rene Poms

Rene Poms został nowym trenerem GKS-u Tychy

GKS Tychy ma obecnie na swoim koncie tylko 14 punktów w Betclic 1. Liga. Śląska ekipa jest tym samym czerwoną latarnią rozgrywek i zmierza pewnym krokiem w kierunku spadku do Betclic 2. Liga. Tymczasem we wtorek 10 marca biuro prasowe klubu przedstawiło personalia nowego szkoleniowca, który zastąpi Łukasz Piszczek.

„Nowym trenerem GKS Tychy został Rene Poms. Kontrakt 50-letniego szkoleniowca będzie obowiązywał do końca bieżącego sezonu. Wraz z austriackim trenerem do sztabu szkoleniowego Trójkolorowych dołączył również jego współpracownik, Dino Skvorc” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Tyszan.

Rene Poms w przeszłości był asystentem Nenada Bjelicy w Lechu Poznań. Ogólnie współpracował z Chorwatem przez 10 lat. Nie tylko w Kolejorzu, ale też w Austrii Wiedeń, Spezii Calcio czy Dinamo Zagrzeb.

Poms stanie przed niezwykle trudnym wyzwaniem przerwania serii spotkań bez wygranej, która trwa od 21 sierpnia minionego roku. Najbliższa okazja będzie miała miejsce w niedzielę. GKS zmierzy się wówczas w ramach 25. kolejki z Śląskiem Wrocław. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 14:30.

W pierwszym starciu w tym sezonie z udziałem obu drużyn górą był WKS, który wygrał różnicą jednego gola (2:1). Ogólnie ekipa z Tychów przegrała w każdym z dwóch ostatnich meczów ze Śląskiem. Ostatni raz pokonała tę drużynę dawno temu, bo w 1996 roku.