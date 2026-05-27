Zaskakujący zwrot w sprawie Piekutowskiego? Były bramkarz Jagiellonii może zostać w Polsce! [NASZ NEWS]

12:19, 27. maja 2026
Piotr Koźmiński
Piotr Koźmiński

W Jagiellonii po sezonie zajdą duże zmiany. Jednym z piłkarzy, który opuszczają klub jest Miłosz Piekutowski. Gdzie trafi utalentowany golkiper? Z naszych informacji wynika, że może zostać w Ekstraklasie!

Miłosz Piekutowski
Na zdjęciu: Miłosz Piekutowski

Koniec sezonu oznacza zmiany kadrowe w wielu klubach. Jednym z tych, który mocno się zmieni jest Jagiellonia Białystok. Klub ogłosił odejściu kilku piłkarzy, którym zakończyły się kontrakty. Jednym z nich jest Afimico Pululu, który po odejściu udzielił goal.pl specjalnego wywiadu.

Białystok opuszcza również Miłosz Piekutowski. Utalentowany bramkarz miał w klubie swoje pięć minut, gdy nie mógł grać Sławomir Abramowicz, ale potem sprawy się skomplikowały i Piekutowski w Jagiellonii już nie zagra.

A gdzie trafi? Kilka miesięcy temu mówiło się o Cracovii. Z naszych najnowszych informacji wynika, że opcją jest teraz Radomiak. Sprawa nie jest przesądzona, ale docierają do nas wieści, że toczą się rozmowy w sprawie dołączenia Piekutowskiego do tego klubu. Ich efekty poznamy w najbliższym czasie.

