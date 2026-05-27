Arne Slot na wylocie. Liverpool skontaktował się z Kloppem!

Liverpool ma poważnie rozważać zmianę trenera. Według doniesień The Sun klub skontaktował się w tej sprawie z Jurgenem Kloppem.

Przyszłość Arne Slota w Liverpoolu stoi pod coraz większym znakiem zapytania. Angielskie media informują, że władze klubu zaczęły analizować możliwość zmiany szkoleniowca po słabym sezonie i rozczarowujących wynikach drużyny.

Według informacji „The Sun” działacze Liverpoolu skontaktowali się już z Jurgenem Kloppem. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy chodziło wyłącznie o konsultację i opinię byłego menedżera, czy też temat potencjalnego powrotu Niemca rzeczywiście jest rozważany bardziej poważnie.

Sytuacja Slota zrobiła się trudna po końcówce sezonu Premier League. Liverpool osunął się w tabeli i przed ostatnią kolejką wciąż nie miał pewnego miejsca w Lidze Mistrzów. Szczególnie mocno odbiła się porażka 2:4 z Aston Villą, która dodatkowo zwiększyła presję wokół szkoleniowca.

Iraola głównym kandydatem. Klopp pozostaje wielkim symbolem

Jak podaje „The Sun”, numerem jeden na liście potencjalnych następców Slota ma być Andoni Iraola. Hiszpan zanotował bardzo udany sezon z Bournemouth i wzbudził zainteresowanie kilku dużych klubów Premier League.

Jednocześnie temat Kloppa cały czas działa na wyobraźnię kibiców Liverpoolu. Niemiec pozostaje jedną z największych legend w historii klubu po zdobyciu mistrzostwa Anglii, Ligi Mistrzów i wielu innych trofeów podczas swojej pracy na Anfield.

Dodatkowo media zwracają uwagę, że właściciel Liverpoolu John Henry miał udać się ostatnio do Palma de Mallorca, gdzie obecnie mieszka Klopp. To jeszcze bardziej podsyciło spekulacje dotyczące możliwego powrotu 58-letniego szkoleniowca do klubu.