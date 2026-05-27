Manchester City nie zmienia planu. To wciąż główny cel transferowy

Manchester City podtrzymuje plany transferowe również po odejściu Pepa Guardioli. Celem na letnie okienko jest sprowadzenie Elliota Andersona - informuje Fabrizio Romano.

Manchester City wciąż chce gwiazdę Premier League

Manchester City po dziesięciu latach pożegnał Pepa Guardiolę. Decyzję w sprawie swojej przyszłości utrzymywał w tajemnicy praktycznie do samego końca sezonu 2025/2026. Mimo ważnego kontraktu, menedżer przedwcześnie zrezygnował z dalszej pracy na Etihad Stadium, oczywiście wzbudzając wielkie poruszenie i zaskoczenie wśród kibiców. Klub stara się przyswoić do tej wiadomości – następcą Guardioli ma zostać Enzo Maresca.

Niespodziewane odejście Hiszpana nie zmienia jednak planów dotyczących letniego okienka. Fabrizio Romano potwierdza, że priorytetem pozostaje transfer Elliota Andersona. To idealny kandydat do wzmocnienia środka pola i zastąpienia Bernardo Silvy, który również opuścił drużynę. W obliczu niepewnej przyszłości Rodriego zabezpieczenie tej pozycji piłkarzem światowego formatu to kluczowa kwestia.

Manchester City zabiega o gwiazdę Nottingham Forest od marca. Jest również gotowy, aby przystąpić do poważnych prac nad jego sprowadzeniem. Anderson ma otrzymać znaczący kontrakt, a jego klub na transferze zarobi w takim przypadku około 100 milionów euro.

Jednocześnie Romano zaprzeczył, jakoby trwały rozmowy w sprawie pozyskania Enzo Fernandeza z Chelsea. Choć zwolennikiem takiego ruchu byłby Maresca, faworytem do zasilenia giganta pozostaje Anderson.