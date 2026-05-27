Górnik Zabrze myśli o jego sprzedaży. 32 mecze w sezonie Ekstraklasy

12:19, 27. maja 2026
Jakub Boroń Źródło:  Przegląd Sportowy Onet

Wiktor Nowak wrócił do Górnika Zabrze po wypożyczeniu, ale jego przyszłość wcale nie jest przesądzona. Klub ma rozważać szybki ruch w sprawie 21-latka.

PressFocus Na zdjęciu: Górnik Zabrze

Górnik Zabrze ma za sobą świetny sezon, ale przy Roosevelta zaczyna się już planowanie kolejnych ruchów kadrowych. Jednym z tematów jest przyszłość Wiktora Nowaka, który zakończył wypożyczenie do Wisły Płock i formalnie wrócił do wicemistrza Polski.

21-letni pomocnik trafił do Górnika po bardzo dobrym okresie w Zniczu Pruszków. W Zabrzu nie zdążył jednak nawet zadebiutować, bo od razu został wypożyczony do Wisły Płock. Ten ruch okazał się dla niego korzystny.

Nowak w zakończonym sezonie rozegrał 33 spotkania, strzelił pięć goli i zanotował jedną asystę. U trenera Mariusza Misiury był ważną postacią drużyny, co sprawiło, że ponownie wzbudził zainteresowanie na rynku.

Górnik nie wyklucza sprzedaży pomocnika

Według Łukasza Olkowicza z „Przeglądu Sportowego Onet” Nowak może szybko opuścić Górnik. Pomocnikiem interesują się inne kluby, a Zabrzanie nie zamykają się na jego sprzedaż już w letnim oknie transferowym.

To oznacza, że 21-latek może odejść z klubu bez rozegrania choćby jednego oficjalnego meczu w barwach Górnika. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, więc wicemistrz Polski ma komfort w ewentualnych rozmowach.

