Walkower na niekorzyść Wisły! Mamy komentarz Jarosława Królewskiego!

Komisja Do Spraw Rozgrywek PZPN przyznała w piątek walkower na niekorzyść Wisły za mecz ze Śląskiem. Goal.pl ma komentarz Jarosława Królewskiego, prezesa i właściciela Wisły.

Dwie komisje w grze

W piątek o 11:00 zebrała się Komisja Do Spraw Rozgrywek PZPN, aby debatować nad meczem Śląsk Wrocław – Wisła Kraków. Zgodnie z przewidywaniami zadecydowano o walkowerze na niekorzyść Wisły. W takiej sytuacji goal.pl poprosił o komentarz Jarosława Królewskiego, prezesa krakowskiego klubu.

– Wynik jest taki jakiego się wszyscy spodziewali. Nie uważamy, że Śląsk Wrocław ciesząc się z triumfu, tak naprawdę ma się z czego cieszyć. Mamy możliwość odwałania się, decyzja jest nieprawomocna. Spokojnie czekamy również na wyniki tego co się wydarzy w poniedziałek.

Ale jeszcze raz: z naszej perspektywy to nie jest coś czego byśmy się nie spodziewali w takim reżimie prawnym jaki jest. Jesteśmy absolutnie spokojni, pewni swoich racji, więc pracujemy dalej. Ta komisja działa głównie na protokole sędziowskim, a jest jeszcze wiele innych elementów, które muszą zostać rozpatrzone przez odpowiednie organy – tak skomentował sprawę dla nas Jarosław Królewski.

Cztery kluby określiły się jasno

W sprawie działa jeszcze druga komisja, ale ta jeszcze werdyktu nie wydała.

W tym sezonie 1.ligi Wiśle zostało jeszcze pięć wyjazdowych spotkań. Cztery kluby gospodarze na pięć zajęły jasne stanowisko w sprawie wpuszczenia krakowskich fanów.