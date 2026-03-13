Walkower na niekorzyść Wisły! Mamy komentarz Jarosława Królewskiego!

Dwie komisje w grze
W piątek o 11:00 zebrała się Komisja Do Spraw Rozgrywek PZPN, aby debatować nad meczem Śląsk Wrocław – Wisła Kraków. Zgodnie z przewidywaniami zadecydowano o walkowerze na niekorzyść Wisły. W takiej sytuacji goal.pl poprosił o komentarz Jarosława Królewskiego, prezesa krakowskiego klubu.
– Wynik jest taki jakiego się wszyscy spodziewali. Nie uważamy, że Śląsk Wrocław ciesząc się z triumfu, tak naprawdę ma się z czego cieszyć. Mamy możliwość odwałania się, decyzja jest nieprawomocna. Spokojnie czekamy również na wyniki tego co się wydarzy w poniedziałek.
Ale jeszcze raz: z naszej perspektywy to nie jest coś czego byśmy się nie spodziewali w takim reżimie prawnym jaki jest. Jesteśmy absolutnie spokojni, pewni swoich racji, więc pracujemy dalej. Ta komisja działa głównie na protokole sędziowskim, a jest jeszcze wiele innych elementów, które muszą zostać rozpatrzone przez odpowiednie organy – tak skomentował sprawę dla nas Jarosław Królewski.
Cztery kluby określiły się jasno
W sprawie działa jeszcze druga komisja, ale ta jeszcze werdyktu nie wydała.
W tym sezonie 1.ligi Wiśle zostało jeszcze pięć wyjazdowych spotkań. Cztery kluby gospodarze na pięć zajęły jasne stanowisko w sprawie wpuszczenia krakowskich fanów.