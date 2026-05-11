Pogoń pożegna podstawowego zawodnika. Kontrakt nie zostanie przedłużony

18:55, 11. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Index.hr

Pogoń Szczecin zdecydowała się zrezygnować z podstawowego piłkarza. Wygasający kontrakt z Danijelem Loncarem nie zostanie przedłużony. Obrońca jest łączony z powrotem do Chorwacji - informuje portal Index.hr.

Piłkarze Pogoni Szczecin
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Danijel Loncar opuści Pogoń Szczecin. Wróci do Chorwacji?

Pogoń Szczecin rozgrywa ciężki sezon i w letnim okienku transferowym prawdopodobnie dojdzie do sporych zmian kadrowych. Najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje portal Index.hr. Otóż Portowcy zdecydowali się rozstać z Danijelem Loncarem. Wygasający kontrakt chorwackiego defensora nie zostanie przedłużony.

Danijel Loncar odgrywa kluczową rolę w Pogoni Szczecin, ale zawodnik prawdopodobnie wróci latem do ojczyzny. Wspomniane źródło informuje, że zawodnik wzbudza zainteresowanie dwóch klubów. A są nimi HNK Rijeka i Istra. Chorwat urodzony w Niemczech przeniósłby się do jednego z tych zespołów oczywiście na zasadzie wolnego transferu.

Przygoda Danijela Loncara w Pogoni Szczecin trwała trzy sezony. W 2023 roku Portowcy zapłacili za jego transfer 400 tysięcy euro. Trzeba przyznać, że był to udany wydatek. Chorwat wyróżniał się solidnością i poniżej pewnego poziomu nie schodził. Przed 28-latkiem zatem ostatnie mecze na boiskach PKO Ekstraklasy.

W trwającej kampanii Danijel Loncar rozegrał 28 spotkań w koszulce Pogoni Szczecin. Chorwacki defensor zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także zaliczył dwie asysty.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości