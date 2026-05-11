Pogoń pożegna podstawowego zawodnika. Kontrakt nie zostanie przedłużony

Pogoń Szczecin zdecydowała się zrezygnować z podstawowego piłkarza. Wygasający kontrakt z Danijelem Loncarem nie zostanie przedłużony. Obrońca jest łączony z powrotem do Chorwacji - informuje portal Index.hr.

Pogoń Szczecin rozgrywa ciężki sezon i w letnim okienku transferowym prawdopodobnie dojdzie do sporych zmian kadrowych. Najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje portal Index.hr. Otóż Portowcy zdecydowali się rozstać z Danijelem Loncarem. Wygasający kontrakt chorwackiego defensora nie zostanie przedłużony.

Danijel Loncar odgrywa kluczową rolę w Pogoni Szczecin, ale zawodnik prawdopodobnie wróci latem do ojczyzny. Wspomniane źródło informuje, że zawodnik wzbudza zainteresowanie dwóch klubów. A są nimi HNK Rijeka i Istra. Chorwat urodzony w Niemczech przeniósłby się do jednego z tych zespołów oczywiście na zasadzie wolnego transferu.

Przygoda Danijela Loncara w Pogoni Szczecin trwała trzy sezony. W 2023 roku Portowcy zapłacili za jego transfer 400 tysięcy euro. Trzeba przyznać, że był to udany wydatek. Chorwat wyróżniał się solidnością i poniżej pewnego poziomu nie schodził. Przed 28-latkiem zatem ostatnie mecze na boiskach PKO Ekstraklasy.

W trwającej kampanii Danijel Loncar rozegrał 28 spotkań w koszulce Pogoni Szczecin. Chorwacki defensor zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także zaliczył dwie asysty.