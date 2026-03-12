Komisja Dyscyplinarna PZPN w sprawie meczu Śląsk – Wisła Kraków zakończyła obrady. Będzie dogrywka! [NOWE INFORMACJE]

18:35, 12. marca 2026 19:17, 12. marca 2026
Piotr Koźmiński
Piotr Koźmiński Źródło:  Goal.pl

Dziś obradowała Komisja Dyscyplinarna PZPN w sprawie meczu Śląsk - Wisła Kraków. Z naszych informacji wynika, że dojdzie do dogrywki.

PZPN
Adam Starszyński / PressFocus Na zdjęciu: PZPN

Awantura jakiej dawno nie było

Mecz Śląsk WrocławWisła Kraków nie doszedł do skutku co spowodowało lawinę reperkusji. Sprawę rozpatrywała dziś Komisja Dyscyplinarna PZPN, na zebranie której zostały zaproszone obie strony. Jeśli chodzi o przedstawicieli klubów, to spotkanie obowiązywało w formule online.

Oba kluby reprezentowali między innymi prezesi, a więc Jarosław Królewski i Remigiusz Jezierski. W postępowaniu uczestniczyli też prawnicy obu stron. Spotkanie trwało około 1,5 godziny, ale z naszych informacji wynika, że żadne decyzje nie zapadły.

Dogrywka, czyli drugie spotkanie zaplanowano na poniedziałek. Przypomnijmy, że w tej sprawie obradować będzie też Komisja Do Spraw Rozgrywek.

O sprawie głośno także za granicą

Dla przypomnienia: po tym jak Śląsk Wrocław zadecydował o niewpuszczeniu zorganizowanej grupy kibiców Wisły, krakowski klub podjął decyzję, że nie pojedzie na ten mecz.

Na boisko wyszli więc ostatecznie tylko piłkarze Śląska, a reperkusje tej sprawy będą bardzo duże. O zamieszaniu zrobiło się głośno nawet za granicą, bo o tym co się (nie) wydarzyło pisały takie tytuły jak New York Times czy Marca.

Natomiast dobre wieści dla Wisły są takie, że według naszych informacji nie powinno być kłopotów z wejściem krakowskich fanów na pozostałe wyjazdowe mecze w tym sezonie. Cztery kluby na pięć jednoznacznie wypowiedziały się na temat wpuszczenia kibiców „Białej Gwiazdy”.

