Komisja Dyscyplinarna PZPN w sprawie meczu Śląsk – Wisła Kraków zakończyła obrady. Będzie dogrywka! [NOWE INFORMACJE]

Dziś obradowała Komisja Dyscyplinarna PZPN w sprawie meczu Śląsk - Wisła Kraków. Z naszych informacji wynika, że dojdzie do dogrywki.

Adam Starszyński / PressFocus Na zdjęciu: PZPN

Awantura jakiej dawno nie było

Mecz Śląsk Wrocław – Wisła Kraków nie doszedł do skutku co spowodowało lawinę reperkusji. Sprawę rozpatrywała dziś Komisja Dyscyplinarna PZPN, na zebranie której zostały zaproszone obie strony. Jeśli chodzi o przedstawicieli klubów, to spotkanie obowiązywało w formule online.

Oba kluby reprezentowali między innymi prezesi, a więc Jarosław Królewski i Remigiusz Jezierski. W postępowaniu uczestniczyli też prawnicy obu stron. Spotkanie trwało około 1,5 godziny, ale z naszych informacji wynika, że żadne decyzje nie zapadły.

Dogrywka, czyli drugie spotkanie zaplanowano na poniedziałek. Przypomnijmy, że w tej sprawie obradować będzie też Komisja Do Spraw Rozgrywek.

O sprawie głośno także za granicą

Dla przypomnienia: po tym jak Śląsk Wrocław zadecydował o niewpuszczeniu zorganizowanej grupy kibiców Wisły, krakowski klub podjął decyzję, że nie pojedzie na ten mecz.

Na boisko wyszli więc ostatecznie tylko piłkarze Śląska, a reperkusje tej sprawy będą bardzo duże. O zamieszaniu zrobiło się głośno nawet za granicą, bo o tym co się (nie) wydarzyło pisały takie tytuły jak New York Times czy Marca.



Natomiast dobre wieści dla Wisły są takie, że według naszych informacji nie powinno być kłopotów z wejściem krakowskich fanów na pozostałe wyjazdowe mecze w tym sezonie. Cztery kluby na pięć jednoznacznie wypowiedziały się na temat wpuszczenia kibiców „Białej Gwiazdy”.