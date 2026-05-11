Real sięgnął po wielki talent. Nastolatek wybrał Madryt

Real Madryt dopiął transfer kolejnego młodego talentu i wygrał rywalizację z kilkoma klubami. Do akademii Królewskich trafi Mario Ibanez, który już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie w Hiszpanii.

Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Real stawia na nową perełkę hiszpańskiej piłki

Real Madryt intensywnie pracuje nad budową zespołu na przyszłość i nie skupia się wyłącznie na pierwszej drużynie. Klub od lat inwestuje także w rozwój młodych piłkarzy i regularnie sprowadza największe talenty z całej Hiszpanii. Tym razem wybór padł na Mario Ibaneza urodzonego w 2013 roku.

Według informacji dziennika MARCA transfer został już sfinalizowany. Młody zawodnik dołączy do drużyny Królewskich do lat 14 i rozpocznie treningi w ośrodku Valdebebas. Piłkarz trafia do stolicy Hiszpanii z klubu Villegas pochodzącego z Logrono w regionie La Rioja.

Ibanez jest ofensywnym zawodnikiem, który może grać zarówno jako napastnik, jak i ofensywny pomocnik. Mimo bardzo młodego wieku wyróżnia się szybkością, warunkami fizycznymi oraz skutecznością pod bramką rywali. Hiszpańskie media podkreślają również jego umiejętność gry między liniami oraz dokładność przy ostatnich podaniach.

W obecnym sezonie młody piłkarz zdobył ponad 25 bramek dla pierwszej drużyny Villegas. To właśnie znakomite liczby sprawiły, że zainteresowały się nim profesjonalne kluby z Hiszpanii. Według doniesień aż cztery zespoły walczyły o jego podpis, ale ostatecznie Ibanez zdecydował się na Real Madryt.

Duże znaczenie miały warunki oferowane przez Królewskich. Klub przekonał rodzinę zawodnika nie tylko projektem sportowym, ale także zapleczem edukacyjnym oraz warunkami rozwoju w akademii La Fabrica. W Madrycie wierzą, że Ibanez może w przyszłości stać się kolejnym wielkim talentem wychowanym przez Real.

