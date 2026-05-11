Mendy już po operacji. Wiadomo, ile potrwa przerwa

Ferland Mendy przeszedł operację po poważnej kontuzji odniesionej w meczu Realu Madryt z Espanyolem. Francuski obrońca będzie pauzował przez kilka miesięcy i może wrócić do gry dopiero w 2027 roku.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Ferland Mendy

Długa przerwa Mendy’ego w Realu

Ferland Mendy doznał urazu mięśnia prostego uda prawej nogi podczas ligowego spotkania z Espanyolem. Kontuzja okazała się bardzo poważna i po szczegółowych badaniach sztab medyczny Realu Madryt zdecydował o konieczności przeprowadzenia operacji.

Królewscy wydali oficjalny komunikat, w którym poinformowali o udanym zabiegu. Operację przeprowadził doktor Bertrand Sonnery Cottet w Lyonie. To ten sam specjalista, który wcześniej zajmował się leczeniem Kyliana Mbappe po problemach z kolanem.

Początkowo sytuacja wokół Mendy’ego wywołała ogromny niepokój w Hiszpanii. W mediach pojawiły się informacje sugerujące nawet roczną przerwę oraz możliwość zakończenia kariery przez francuskiego defensora. Doniesienia szybko zostały jednak zdementowane przez osoby z otoczenia zawodnika.

Dziennikarka Arancha Rodriguez przekazała, że przerwa lewego obrońcy ma potrwać około pięciu lub sześciu miesięcy. Oznacza to, że Mendy opuści dużą część pierwszej rundy nowego sezonu. Jeśli rehabilitacja potrwa dłużej niż zakładano, piłkarz może nie wrócić na boisko aż do początku 2027 roku.

Dla Realu Madryt to bardzo poważny problem kadrowy. Mendy od kilku sezonów pozostaje ważnym elementem defensywy, ale regularnie zmaga się z urazami. Kolejna długa absencja może jeszcze bardziej skomplikować sytuację klubu przed nowym sezonem i wpłynąć na plany transferowe władz Realu.

