Co dalej z meczami wyjazdowymi Wisły Kraków? Znamy stanowisko kolejnych rywali! [NOWE INFORMACJE]

W polskiej piłce już dawno nie było takiego zamieszania jak przy okazji meczu Śląska Wrocław z Wisłą Kraków. Sprawa będzie miała duże reperkusje, ale co z kolejnymi spotkaniami wyjazdowymi "Białej Gwiazdy"? Goal.pl sprawdził ten temat.

Piotr Front/Alamy Na zdjęciu: Wisła Kraków

Awantura na całego

Skoro o wydarzeniach związanych z meczem polskiej 1.ligi pisały takie media jak New York Times, Marca, czy Reuters, to znaczy, że doszło do czegoś rzadko spotykanego. I w takiej kategorii mieści się fakt, że ze względu na odmowę przyjęcia kibiców Wisły Kraków również i drużyna nie wybrała się na mecz ze Śląskiem Wrocław.

Reperkusje tego wydarzenia będą szerokie. Medialne już są, natomiast w czwartek dowiemy się jaką decyzję podjęła Komisja Dyscyplinarna PZPN.



Cała sprawa w czwartek się jednak nie skończy, bo przecież Wisłę czeka jeszcze pięć wyjazdowych meczów. Czego się więc można spodziewać po kolejnych rywalach „Białej Gwiazdy”? W trzech przypadkach odpowiedź już poznaliśmy, bo w przestrzeni publicznej padały wypowiedzi na ten temat.

Prezydent Opola zaprasza

Głos zabrał na przykład prezydent Opola, a Odra to najbliższy wyjazdowy rywal Wisły.

„Czy Odra Opole dopisze sobie 3 punkty w meczu z Wisłą Kraków? Wystarczy nie wpuścić kibiców Wisły na mecz:) Tak robi Śląsk Wrocław. A poważnie – w tym konflikcie piłka i jej kibice tracą najbardziej. Pomimo niezasłużonych i niesportowych komentarzy Pana Jarosława Królewskiego po remisie Odry w Krakowie w rundzie jesiennej, 21 marca – w pierwszą rocznicę otwarcia Itaka Arena – zapraszamy piłkarzy i kibiców Wisły na Stadion! Niech wygra lepszy! Niech wygra sport i widowisko na które czekają kibice” – napisał na platformie X Arkadiusz Wiśniewski.

Bardzo szybko zareagował też Ruch Chorzów, którego kibice od dawna są zaprzyjaźnieni z wiślakami.

„A w Chorzowie jesteście mile widziani. Już zapraszamy na kwiecień” – krótko, ale konkretnie napisali na swoim oficjalnym profilu na X „Niebiescy”.

Polonia Warszawa też zaprasza

Jasno określiła się również Polonia Warszawa. „Kibice to nieodłączna część piłki nożnej. To oni na trybunach tworzą wyjątkową i niepowtarzalną atmosferę. @WislaKrakowSA u nas zawsze jesteście mile widziani. Do zobaczenia w sektorze gości w maju przy K6” – czytamy na profilu Polonii na platformie X. „Czarne Koszule” okrasiły wpis odpowiednim hasztagiem #RówneZasadyGry.

Do sprawdzenia pozostały zatem dwa kluby, czyli Stal Rzeszów i Polonia Bytom. Goal.pl skontaktował się zarówno z Polonią, jak i Stalą.

W Rzeszowie też czekają na Wisłę

„My wpuszczamy kibiców Wisły Kraków, którzy otrzymają regulaminowe 5% miejsc udostępnionych na to spotkanie” – napisał nam Miłosz Bieniaszewski, rzecznik prasowy Stali Rzeszów.

A Polonia Bytom? „Dziękujemy za zadane pytanie. Jeśli chodzi o spotkanie z Wisłą Kraków planujemy zorganizować ten mecz, tak jak wszystkie dotychczasowe – zgodnie z regulaminem rozgrywek i obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Jednocześnie podkreślamy, że jako BS Polonia Bytom nie chcemy w żaden sposób angażować się w tę sytuację i nie komentujemy pojawiających się w przestrzeni medialnej informacji” – przekazał nam Bartłomiej Jejda, rzecznik prasowy Polonii.