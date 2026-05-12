Real Madryt osiągnął porozumienie z nowym trenerem. Wkrótce ogłoszenie

Real Madryt i Jose Mourinho doszli do porozumienia ws. podpisania kontraktu. Oświadczenie w tej sprawie spodziewane jest w przyszłym tygodniu, o czym donosi Sacha Tavolieri na platformie X.

Real Madryt osiągnął porozumienie z Jose Mourinho

Real Madryt z całą pewnością nie może zaliczyć kończącego się sezonu do udanych. Przegrane w ostatni weekend El Clasico ostatecznie pogrążyło wszystkie szanse Królewskich na powalczenie jeszcze o mistrzostwo kraju. Tym samym ostatnie mecze obecnych rozgrywek będą już de facto o nic. Szczególnie, że o swoją posadę walczyć nie będzie nawet Alvaro Arbeloa.

Od dłuższego czasu dla nikogo tajemnicą nie jest, że władze Los Blancos zmienią latem swojego szkoleniowca. Dlatego też ostatnie tygodnie upłynęły pod znakiem poszukiwania następcy Hiszpana. I to się udało. Według informacji, które przekazał Sacha Tavolieri na platformie X, nowym trenerem Realu Madryt zostanie Jose Mourinho. Porozumienie pomiędzy stronami jest już gotowe, a ogłoszenie współpracy może nastąpić w przyszłym tygodniu.

Dla Portugalczyka będzie to powrót do Realu Madryt po kilkunastu latach przerwy. Jose Mourinho prowadził bowiem zespół w latach 2010-2013. Tamta przygoda The Special One zakończyła się na 178 meczach. Wówczas z klubem sięgnął po mistrzostwo kraju oraz Puchar Króla. Łącznie średnia punktowa 63-letniego Portugalczyka dla Królewskich to 2,30 pkt./mecz. Obecnie jako trener Benfiki Lizbona notuje bardzo dobre wyniki. W 44 spotkaniach zanotował średnią 2,00 pkt./mecz.

