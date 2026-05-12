Korona Kielce osłabiona do końca sezonu. Alarm na finiszu Ekstraklasy

Korona Kielce w tym sezonie walczy o utrzymanie w Ekstraklasie. Klub we wtorek przekazał, że Wiktor Długosz z powodu kontuzji nie pomoże drużynie do końca sezonu.

PressFocus Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Wiktor Długosz kontuzjowany. Pomocnik nie zagra do końca sezonu

Korona Kielce znalazła się w bardzo trudnym położeniu w końcówce sezonu PKO BP Ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Jacka Zielińskiego zajmuje obecnie 15. miejsce w tabeli z dorobkiem 39 punktów i ma zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową. Sytuację Kielczan dodatkowo komplikują kolejne problemy kadrowe.

W meczu 32. kolejki Żółto-Czerwoni przegrali na wyjeździe z Rakowem Częstochowa (0:2). Jeszcze przed zakończeniem pierwszej połowy szkoleniowiec Korony został zmuszony do dokonania wymuszonej zmiany. W 25. minucie Wiktor Długosz zasygnalizował problemy zdrowotne i nie był w stanie kontynuować gry. Na murawie zastąpił go Hubert Zwoźny.

25-letni pomocnik przeszedł szczegółowe badania rezonansem magnetycznym. Diagnoza potwierdziła uraz skrętny kolana. Klub poinformował, że przewidywany czas powrotu zawodnika do pełnych treningów wynosi około dwóch tygodni. Choć badania wykluczyły najpoważniejszy scenariusz, dla Długosza oznacza to przedwczesne zakończenie sezonu.

Absencja pomocnika to kolejny cios dla Korony przed decydującą fazą rozgrywek. W ostatnich dniach z powodu urazów mięśniowych z gry wypadli również Mariusz Stępiński, Marcin Cebula oraz Kacper Minuczyc. Długosz łącznie rozegrał 28 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zanotował trzy asysty.

ℹ️ KOMUNIKAT WS. STANU ZDROWIA WIKTORA DŁUGOSZA



Wiktor Długosz, który z powodu urazu opuścił przedwcześnie murawę w meczu z Rakowem Częstochowa, przeszedł badanie rezonansem magnetycznym. Diagnoza wykazała uraz skrętny kolana.



Przewidywany czas powrotu do treningów wynosi około… pic.twitter.com/IzC1902I2W — Korona Kielce (@Korona_Kielce) May 12, 2026

Piłkarze Korony nie wygrali żadnego z sześciu ostatnich spotkań ligowych i przewaga nad strefą spadkową stopniała do jednego punktu. Przed kieleckim zespołem niezwykle ważne spotkanie, ponieważ już w najbliższy piątek zmierzy się u siebie z Widzewem Łódź, który również jest uwikłany w walkę o utrzymanie w Ekstraklasie.