Borussia pozyskała wielki talent. Miliony za wychowanka PSG

14:51, 12. maja 2026
Michał Stompór
Borussia Dortmund oficjalnie zaprezentowała kolejnego zawodnika, który wzmocni klub w letnim okienku. Piłkarzem BVB został Joane Gadou, wychowanek PSG, pozyskany z RB Salzburg.

Na zdjęciu: Joane Gadou

Borussia potwierdził transfer obrońcy

Do tej pory Borussia Dortmund potwierdziła dwa letnie transfery i pozyskanie takich zawodników, jak Kauã Prates i Justin Lerma. Teraz BVB oficjalnie zaprezentowała kolejnego piłkarza, który dołączy do drużyny w nowym sezonie. To Joane Gadou, 19-letni środkowy obrońca.

Młodzieżowy reprezentant Francji został sprowadzony z RB Salzburg za blisko 20 milionów euro. Dwa lata wcześniej austriacki gigant zapłacił za niego Paris Saint-Germain 10 milionów. Gadou, który jest absolwentem akademii Paryżan, nie otrzymał szans na debiut w seniorskiej ekipie PSG i postanowił skorzystać z oferty Die Bullen.

Nastolatek związał się z BVB umową ważną do 30 czerwca 2031 roku. W trwającym sezonie Francuz iworyjskiego pochodzenia rozegrał 33 spotkania i spędził na boisku nieco ponad 2700 minut. W koszulce RB Salzburg zanotował łącznie 58 meczów.

