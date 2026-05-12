Flick oficjalnie potwierdził. Przyszłość rozstrzygnięta

14:05, 12. maja 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Florian Plettenberg

Hansi Flick oficjalnie potwierdził decyzję w kwestii swojej przyszłości. Niemiecki trener będzie kontynuował pracę w Barcelonie i podpisze nowy kontrakt. Florian Plettenberg ujawnia szczegóły umowy.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick i Barcelona z porozumieniem

Dwa mistrzostwa Hiszpanii, jeden puchar i dwa superpuchary, a także półfinał i ćwierćfinał Ligi Mistrzów – takim dorobkiem legitymuje się Hansi Flick w stolicy Katalonii. To zapewne nie koniec sukcesów niemieckiego szkoleniowca na Camp Nou. Dotychczasowa umowa 61-latka obowiązywała do 30 czerwca 2027 roku, ale trener podpisze nowy kontrakt.

Współpraca na linii Barcelona – Flick będzie trwała jeszcze przez przynajmniej dwa lata, a więc do końca sezonu 2027/28. Potwierdza to Florian Plettenberg. Jednocześnie reporter Sky Sport ujawnia, że w porozumieniu zawarto opcję pozwalającą przedłużyć pobyt trenera w La Liga o kolejne 12 miesięcy.

Flick i jego agent, Pini Zahavi, właśnie sfinalizowali rozmowy z władzami Blaugrany. Były opiekun Bayernu jest w pełni zadowolony z proponowanych mu warunków i w najbliższym czasie możemy spodziewać się oficjalnego komunikatu ze strony mistrzów Hiszpanii.

Do tej pory Barcelona pod wodzą Hansa-Dietera Flicka rozegrała 114 spotkań. Bilans drużyny prowadzonej przez Niemca to 87 zwycięstw, 10 remisów i 17 porażek. Duma Katalonii strzeliła 314 goli i straciła 140.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości