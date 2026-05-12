Flick oficjalnie potwierdził. Przyszłość rozstrzygnięta

Hansi Flick oficjalnie potwierdził decyzję w kwestii swojej przyszłości. Niemiecki trener będzie kontynuował pracę w Barcelonie i podpisze nowy kontrakt. Florian Plettenberg ujawnia szczegóły umowy.

fot. ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick i Barcelona z porozumieniem

Dwa mistrzostwa Hiszpanii, jeden puchar i dwa superpuchary, a także półfinał i ćwierćfinał Ligi Mistrzów – takim dorobkiem legitymuje się Hansi Flick w stolicy Katalonii. To zapewne nie koniec sukcesów niemieckiego szkoleniowca na Camp Nou. Dotychczasowa umowa 61-latka obowiązywała do 30 czerwca 2027 roku, ale trener podpisze nowy kontrakt.

Współpraca na linii Barcelona – Flick będzie trwała jeszcze przez przynajmniej dwa lata, a więc do końca sezonu 2027/28. Potwierdza to Florian Plettenberg. Jednocześnie reporter Sky Sport ujawnia, że w porozumieniu zawarto opcję pozwalającą przedłużyć pobyt trenera w La Liga o kolejne 12 miesięcy.

Flick i jego agent, Pini Zahavi, właśnie sfinalizowali rozmowy z władzami Blaugrany. Były opiekun Bayernu jest w pełni zadowolony z proponowanych mu warunków i w najbliższym czasie możemy spodziewać się oficjalnego komunikatu ze strony mistrzów Hiszpanii.

Do tej pory Barcelona pod wodzą Hansa-Dietera Flicka rozegrała 114 spotkań. Bilans drużyny prowadzonej przez Niemca to 87 zwycięstw, 10 remisów i 17 porażek. Duma Katalonii strzeliła 314 goli i straciła 140.