Legia pyta o nowego napastnika. Obecny klub pozwoli mu odejść

15:28, 12. maja 2026
Jakub Fudali
Legia Warszawa cały czas pyta o możliwość transferu Tomasa Chory'ego. Jak przekazał Zbigniew Szulczyk, Slavia Praga pozwoli napastnikowi odejść latem.

Legia Warszawa jest już pewna utrzymania w PKO Ekstraklasie na kolejny sezon. I choć brzmi to dziwnie, to przecież jeszcze kilka tygodni temu wiele zapowiadało, że walka będzie trwała do ostatniej kolejki. Tymczasem ostatnie mecze mogą być dla Wojskowych nieco spokojniejsze, a kto wie, być może przy dobrych rezultatach uda się im znaleźć jeszcze w górnej połowie stawki.

Bez dwóch zdań jednak w kolejnym sezonie takie wyniki i gra nie będą miały żadnej akceptacji. Dlatego też fani oczekują letnich wzmocnień, które pozwolą włączyć się do walki o mistrzostwo Polski. Jednym z nich może być pozyskanie nowego napastnika. Od dłuższego czasu na liście życzeń Wojskowych jest Tomas Chory, a jak przekazał teraz Zbigniew Szulczyk, Legia nie tylko nadal o niego zabiega, ale i Slavia Praga gotowa jest pozwolić zawodnikowi odejść bez sumy odstępnego latem.

Tomas Chory w tym sezonie rozegrał w sumie 33 mecze, w których zdobył 17 goli oraz zanotował sześć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 31-lenitego napastnika rodem z Czech na 3 miliony euro. W swojej dotychczasowej karierze rozegrał on ponad 230 spotkań w lidze czeskiej i zdobył w niej 73 gole. Na koncie ma także kilkanaście spotkań w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji. 21-krotnie reprezentował też swoją drużynę narodową.

