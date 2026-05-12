Media: Lech Poznań złożył ofertę za Palmę! Ujawniono kwotę

Lech walczy o Palmę. Celtic otrzymał ofertę

Lech Poznań może w najbliższy weekend zapewnić sobie mistrzostwo Polski. Wszystko wskazuje na to, że pozostanie na czele tabeli Ekstraklasy, bowiem ma sporą przewagę punktową nad resztą stawki. W klubie oczywiście pozostają w pełni skoncentrowani, a jednocześnie przygotowują się do przyszłego sezonu i walki o upragniony awans do Ligi Mistrzów. Drużynę dalej ma prowadzić Niels Frederiksen, który przedłuży wygasającą umowę. To sugeruje, że Lech będzie starał się uniknąć rewolucji, a postawi na rozwój obecnego projektu.

Świadczą o tym również plany wobec Luisa Palmy, który zeszłego lata trafił do Poznania w ramach wypożyczenia. Runda jesienna była w jego wykonaniu znakomita – wyglądał na kogoś z zupełnie innej piłkarskiej planety, dominując rozgrywki Ekstraklasy. Po przerwie zimowej prezentuje się już znacznie słabiej, stąd wątpliwości w gabinetach Kolejorza dotyczące jego wykupu. W umowie znalazła się taka opcja za kwotę czterech milionów euro.

Wydawało się więc, że Lech zrezygnuje z Palmy, ale chce jeszcze o niego powalczyć. Skłania się ku transferowi definitywnemu, ale jedynie w przypadku korzystniejszych warunków finansowych. „The Scottish Sun” ujawnia, że polski klub złożył już Celticowi ofertę wykupu, wynoszącą 2,3 mln euro. Szkocki hegemon jeszcze na nią nie odpowiedział.