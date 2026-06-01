Widzew Łódź chce napastnika, którym interesowała się Legia Warszawa

Widzew Łódź utrzymał się w Ekstraklasie, a teraz planuje transfery. Z informacji serwisu gol.bg wynika, że łodzianie interesują się piłkarzem, którego w przeszłości chciała Legia Warszawa. To Ioannis Pittas, cypryjski napastnik CSKA Sofia.

Pittas na radarze Widzewa Łódź. Kiedyś chciała go Legia Warszawa

Widzew Łódź osiągnął cel, jakim było utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Losy sezonu ważyły się aż do ostatniego meczu, ale finalnie podopieczni Aleksandara Vukovicia pokonali Piast Gliwice i zapewnili sobie dalszą grę w najwyższej klasie rozgrywkowej. Obecnie w klubie skupiają się na planowaniu następnej kampanii. Nie zabraknie wzmocnień, a plany transferowe ujawnił Robert Dobrzycki.

Jeśli chodzi o transfery, nie należy spodziewać się kolejnej rewolucji. Będą to raczej uzupełnienia składu, żeby jeszcze bardziej podnieść poziom zespołu. Jedną z pozycji, która wymaga ściągnięcia nowego zawodnika to napastnik. Pod uwagę brany jest m.in. Afimico Pululu.

Inne nazwisko w kontekście łódzkiego klubu ujawnił serwis gol.bg. Ich zdaniem Ioannis Pittas znalazł się w kręgu zainteresowań Widzewa Łódź. To 29-letni napastnik z Cypru, który na co dzień broni barw CSKA Sofia. W bułgarskim klubie występuje od lutego 2025 roku.

Co ciekawe, zimą tamtego roku Pittas był łączony z Legią Warszawa. Wojskowi rywalizowali o niego z CSKA Sofia, ale ostatecznie przegrali rywalizację o 56-krotnego reprezentanta kraju. Dla obecnego zespołu strzelił 20 goli i zaliczył 5 asyst w 64 meczach. Obecnie trener Aleksandar Vuković ma do dyspozycji tylko dwie nominalne „dziewiątki”. W kadrze są Sebastian Bergier i Andi Zeqiri.