Wisła Kraków i Wieczysta chcą tego samego piłkarza! Ten klub jest faworytem

Wisła i Wieczysta powalczą o transfer Oliwera Kwiatkowskiego

Wisła Kraków była najlepszą drużyną w Betclic 1. Lidze w sezonie 2025/2026. W nagrodę uzyskali upragniony awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. W PKO BP Ekstraklasie zagra także Wieczysta Kraków, która wywalczyła promocję do wyższej ligi przez baraże. Nadchodząca kampania będzie wyjątkowa, ponieważ pierwszy raz od sezonu 1994/1995 w elicie zagrają trzy kluby z tego samego miasta.

Zanim jednak Wisła i Wieczysta przystąpią do gry w Ekstraklasie, powalczą między sobą na rynku transferowym. Według najnowszych informacji obie drużyny są zainteresowane transferem Oliwiera Kwiatkowskiego. 21-latek zachwycił w barwach Polonii Bytom.

Tadeusz Danisz poinformował, że w wyścigu o Kwiatkowskiego udział bierze obok Wisły i Wieczystej także Pogoń Szczecin oraz drużyna z województwa śląskiego, której nazwy nie podano. Jeden klub został wskazany jako zdecydowany faworyt. „Według mnie – chociażby tylko statystycznie – największe szanse są, że zagra przy Reymonta” – napisał Tadeusz Danisz.

Na łamach Goal.pl pisaliśmy o planach transferowych, jakie ma Wieczysta Kraków. Szczegółowe informacje przekazał Piotr Koźmiński, ujawniając pozycję do wzmocnienia, a także możliwości finansowe. Wśród priorytetów jest ściągnięcie skrzydłowego. To właśnie na tej pozycji gra Oliwier Kwiatkowski, który minione rozgrywki zakończył z dorobkiem 13 goli w 35 meczach.