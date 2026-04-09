Trener Śląska mówi to wprost. Innego wyjścia nie ma

16:05, 9. kwietnia 2026
Jakub Fudali

"Naszym celem jest awans" - przyznał wprost Ante Simundza, trener Śląska Wrocław, na czwartkowej konferencji prasowej. Wrocławianie lokują się na 2. miejscu w tabeli Betclic 1. ligi.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Śląsk Wrocław walczy o awans do PKO Ekstraklasy

Rozgrywki Betclic 1. ligi wchodzą powoli w decydującą fazę. Do końca sezonu pozostało coraz mniej czasu, a drużyny walczą o najważniejsze punkty, które pozwolą albo utrzymać się na zapleczu PKO Ekstraklasy, albo awansować do elity. Dzięki bardzo dobremu okresowi w wykonaniu piłkarzy Śląska Wrocław, ich drużyna lokuje się na drugim miejscu w stawce i ma prawo myśleć o bezpośrednim awansie.

Jeszcze kilka tygodni temu, na początku rundy, wydawało się, że być może Wojskowi będą mieli problem z zajęciem drugiej lokaty. Tymczasem jest zupełnie inaczej, a o tym, że dla drużyny celem jest awans mówi wprost szkoleniowiec tej ekipy. Ante Simundza na konferencji prasowej bezpośrednio określił plan na zakończenie tej kampanii.

Naszym celem jest awans i w tej chwili jesteśmy na takiej pozycji, w której to już my decydujemy o własnym losie. Będziemy starać się to utrzymać, ale nasz cel wciąż jest po prostu awans – nieważne czy bezpośredni, czy przez baraże – powiedział trener Ante Simundza na konferencji prasowej cytowany przez Karola Bugajskiego z „Przeglądu Sportowego Onet”.

