Arka Gdynia zdecydowała w sprawie Dariusza Banasika. Dotychczasowy trener nie będzie kontynuował pracy w zespole spadkowicza z PKO Ekstraklasy. Klub wystosował już oficjalny komunikat.

PressFocus Na zdjęciu: Dariusz Banasik

Oficjalnie: Dariusz Banasik opuszcza Arkę Gdynia

Arka Gdynia jeszcze przed ostatnią kolejką spadła z PKO Ekstraklasy. W sobotę natomiast trojmiejski zespół zakończył sezon i wystosował bardzo ważny komunikat. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono zakończenie współpracy z Dariuszem Banasikiem. Trener pojawił się w roli strażaka, ale nie udało mu się ochronić drużyny przez Betclic 1. Ligą.

Dariusz Banasik zastąpił Dawida Szwargę na stanowisku trenera Arki Gdynia. Do zmiany doszło w trakcie sezonu. 52-latek miał za zadanie utrzymać zespół w PKO Ekstraklasie i finalnie nie udało mu się tego dokonać. Klub ewidentnie przestrzelił z wyborem szkoleniowca. Dotychczasowy opiekun nie poprawił sytuacji zespołu, który na dłuższą metę prezentowal się jeszcze gorzej, niż za poprzednika.

Arka Gdynia rozpoczęła poszukiwania nowego trenera. Na rynku jest mnóstwo ciekawych opcji, które by pasowały do zespołu. Nie znamy jeszcze szczegołów dotyczących budowy składu na kolejny sezon. Z czasem będziemy otrzymywać coraz więcej informacji z obozu trójmiejskiej drużyny.

Oprócz Arki Gdynia, z PKO Ekstraklasą pożegnali się również Termalica Bruk-Bet Nieciecza oraz Lechia Gdańsk. Podopieczni Johna Carvera do ostatniej kolejki walczyli o utrzymanie, ale na własne życzenie spadli z polską elitą.