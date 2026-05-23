Lechia Gdańsk nie zdołała utrzymać się w PKO Ekstraklasie. John Carver natomiast przekazał w rozmowie z mediami ważną informację. Otóż szkoleniowiec przestanie pełnić funkcję trenera trójmiejskiego zespołu.

John Carver ogłosił odejście z Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk jest największym przegranym ostatniej kolejki PKO Ekstraklasy. Trójmiejski zespół niespodziewanie przegrał z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza (2:3) i tym samym spadł z ligi. Tymczasem John Carver przekazał bardzo ważną wiadomość w rozmowie z mediami. Angielski szkoleniowiec ujawnił, że przestał właśnie pełnić funkcję trenera Biało-Zielonych. Jego kontrakt dobiegł bowiem końca.

John Carver zdradził, że jego kontrakt z Lechią Gdańsk był tak skonstruowany, że w przypadku spadku zespołu z PKO Ekstraklasy, umowa automatycznie się rozwiązuje. Angielski szkoleniowiec od początku sezonu miał utrudnione zadania, ponieważ jego podopieczni startowali z ujemnymi punktami. Trójmiejska drużyna miała swoje dobre momenty, ale ostatecznie nie zdołali utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce.

Kibice z pewnością będą dobrze wspominali Lechię Gdańsk. Z udziałem drużyny Johna Carvera we właśnie zakończonym sezonie działo się bardzo dużo. Trójmiejska drużyna zarówno strzelała dużo goli, ale też traciła mnóstwo bramek. Na dodatek przedstawiciel tego zespołu – Tomas Bobcek – został najlepszym strzelcem minionej kampanii PKO Ekstraklasy.

Na ten moment nie znamy planów Lechii Gdańsk na kolejny sezon. Na szczegółowe informacje trzeba będzie poczekać, ponieważ klub ma jeszcze sporo czasu, aby skonstruować kadrę i wybrać optymalnego szkoleniowca.