Ruch Chorzów zrobił to, co musiał. Niebiescy w starciu 31. kolejki Betclic 1. Ligi pokonali Odrę Opole (2:0), wracając do gry o miejsce w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy.

fot. PressFocus

Daniel Szczepan i Denis Ventura dali trzy punkty Ruchowi

Ruch Chorzów kolejny raz w ostatnim czasie stanął przed weryfikacją swoich umiejętności. Niebiescy w przypadku wygranej mogli wciąż liczyć się w grze o miejsce w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Tym samym Chorzowianie mieli o co grać. Z kolei Odra Opole podchodziła do swojej potyczki, mając świadomość, że ligowy byt ma już raczej pewny. Niemniej ekipa Piotra Plewni chciała wrócić na zwycięskie tory.

Na pierwszego gola fani zgromadzeni na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim nie musieli długo czekać. Już w 16. minucie na listę strzelców wpisał się Daniel Szczepan, wykorzystując zagranie od Patryka Szwedzika. Napastnik ekipy z Chorzowa zdobył tym samym swoją trzecią bramkę w tej kampanii, oddając mocny strzał pod poprzeczkę.

Mimo straty gola ekipa z Opola nie złożyła broni. Szukała trafienia wyrównującego po próbach kolejno Michała Feliksa i Szymona Kobusińskiego. Szczególnie drugi był blisko zdobycia bramki w 45. minucie, gdy oddał strzał głową. Świetnym blokiem wyróżnił się jednak Max Watson, rehabilitując się za nieudany występ ze Stalą Rzeszów.

Po zmianie stron pierwszy kwadrans upłynął pod znakiem spokojnej gry z obu stron. Po ponad godzinie gry swoich sił strzałem z dystansu spróbował Denis Ventura. Słowak finalnie nie miał powodów do radości. Tymczasem goście do głosu doszli w 71. minucie. Wówczas okazję do zdobycia bramki miał Krystian Palacz, oddając mocne uderzenie. Próba była jednak zablokowana przez jednego z graczy Chorzowian.

W samej końcówce wynik spotkania ustalił Denis Ventura. Ruch wygrał zatem 12. mecz w sezonie, dzięki czemu zrównał się punktami z Polonią Warszawa i ŁKS-em, który ma jednak jedno spotkanie rozegrane mniej. W następnej kolejce Niebiescy zagrają w roli gościa z GKS-em Tychy. Z kolei Odrę czeka spotkanie w roli gospodarza z Pogonią Grodzisk Mazowiecki.

Ruch Chorzów – Odra Opole 2:0 (1:0)

1:0 Daniel Szczepan 16′

2:0 Denis Ventura 85′