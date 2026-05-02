Śląsk Wrocław w pogoni za Wisłą. Trwa walka o pierwsze miejsce

Śląsk Wrocław w rundzie wiosennej pokazuje wielką siłę i wygrywa kolejne mecze. Jest już blisko awansu do Ekstraklasy, a nawet wyprzedzenia liderującej Wisły Kraków.

Wisła ma na plecach oddech Śląska

Śląsk Wrocław wiosną punktuje na świetnym poziomie i potwierdza, że zasługuje na awans do Ekstraklasy. Ostatnią porażkę zanotował 14 lutego – od tego czasu zanotował osiem wygranych oraz dwa remisy. W piątkowy wieczór rozprawił się natomiast z Górnikiem Łęczna, czołową ekipą po przerwie zimowej.

Wrocławianie nie dali rywalom żadnych szans, wygrywając na wyjeździe aż 4-0. Ten wynik oznacza, że jest już bardzo blisko cennego powrotu do elity. Ma siedem punktów przewagi nad Wieczystą Kraków i aż dziewięć nad Chrobrym Głogów – te drużyny rozegrały po jednym spotkaniu mniej, ale trudno będzie im te straty odrobić.

Śląsk może nawet pokusić się o pierwsze miejsce na koniec ligowego sezonu. Wisła Kraków do tej pory zdawała się być poza zasięgiem, ale strata zmalała już do dwóch punktów. Biorąc pod uwagę przeciętną dyspozycję Białej Gwiazdy, mijanka na finiszu jest prawdopodobna, choć nie należy wykluczyć, że podopiecznym Mariusza Jopa uda się utrzymać prowadzenie w tabeli.

Do końca sezonu Śląsk ma jeszcze przed sobą mecze z ŁKS-em Łódź, Polonią Bytom oraz Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Krakowianie z kolei w niedzielę zmierzą się ze Stalą Rzeszów, a poza tym Chrobrym Głogów, Polonią Warszawa i Pogonią Siedlce.