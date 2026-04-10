Śląsk rozbił Polonię. Awans coraz bliżej

Śląsk Wrocław wiosną punktuje na wysokim poziomie i wyrasta na głównego kandydata do bezpośredniego awansu. Poza tą rywalizacją zdaje się być Wisła Kraków, która znacząco odskoczyła wszystkim rywalom, natomiast ekipa Ante Simundzy musi się jeszcze mieć na baczności. W piątek rozgrywała kluczowy mecz w Warszawie z Polonią, która do niedawna też była typowana do walki o drugie miejsce w tabeli. Od pewnego czasu radzi sobie jednak rozczarowująco, ale w tym bezpośrednim starciu oczywiście mogła zaskoczyć.

Polonia zaczęła odważnie, ale już od 16. minuty musiała odrabiać straty. Do siatki trafił Luka Marjanac i był to jedyny gol w pierwszej połowie. Po zmianie stron przewagę mieli gospodarze, ale gole ponownie zdobywali wyłącznie przyjezdni. W odstępnie czterech minut Marjanac dołożył dwa kolejne trafienia i skompletował hattricka. Jeszcze przed końcem meczu wynik na 4-0 dla Śląska ustalił Piotr Samiec-Talar.

To wynik, który na pierwszy rzut oka może zaskakiwać, ale koniec końców potwierdza aktualną dynamikę obu zespołów. Śląsk kontynuuje serię bez porażki, a Polonia czeka na wygraną od początku marca. To zwycięstwo sprawia, że wrocławianie odskakują od trzeciego Chrobrego Głogów i przybliżają się do liderującej Wisły Kraków na sześć punktów. Oczywiście oba zespoły muszą jeszcze w tej kolejce rozegrać swoje spotkania.